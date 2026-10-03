Azzurri in testa a Rozvadov e Malta: eccellente performance del poker italiano

Il weekend ha visto il poker italiano protagonista in due grandi festival live in corso in Europa, con diversi giocatori azzurri in posizione di testa a Rozvadov e Malta. Dalla vittoria di Antonello Ferraiuolo al Day 1C, passando per la leadership di Biagio De Frino nel Day 1D, fino al dominio di Fabrizio Pilitteri, l’Italia ha dimostrato una presenza assoluta nei tornei. Il Super Main Event del King’s di Rozvadov, con un buy-in di 1.150 EUR e un montepremi di 5 milioni di euro, ha già visto 2.931 iscritti, con altri quattro flight da giocare. A Malta, invece, si sono chiuse le iscrizioni al Main Event da 1.500 EUR, con 879 giocatori e un montepremi di 1.115.451 EUR.

Italia in testa al Day 1C e Day 1D

Nel Day 1C, che ha visto partecipare 1.245 giocatori, gli italiani hanno conquistato 15 posti tra i 155 qualificati, rappresentando circa il 10% del totale. Antonello Ferraiuolo, il migliore tra i connazionali, ha chiuso nono con 967.000 chips, proprio nella sala dove aveva vinto il suo unico braccialetto WSOP. Un risultato che conferma la forza del poker italiano in contesti internazionali. Nel Day 1D, invece, Biagio De Frino ha chiuso secondo con 1.120.000 chips, guidando una pattuglia di dodici azzurri. Il chipleader del Day 1D è stato Luca Topazio, con 845.000 chips, che si è piazzato nella top 10 generale.

Pubblicità

WSOP Circuit Malta: Italia protagonista anche qui

A Malta, il WSOP Circuit ha visto l’Italia in grande forma. Il Main Event, con un buy-in di 1.500 EUR e un montepremi di 1.115.451 EUR, ha visto 879 iscritti. Tra i giocatori azzurri, si segnala la posizione di Francesco Gisolfi, quinto, e Angelo Censabella, decimo. L’Italia ha dimostrato una presenza costante e di alto livello, con diversi giocatori in classifica. Fabrizio Pilitteri, invece, ha dominato il Day 1C, chiudendo con 1.200.000 chips, circa una volta e mezza lo stack del secondo, davanti ad altri tredici connazionali qualificati.

La performance del poker italiano nei due festival live in corso in Europa ha confermato la forza e la professionalità dei giocatori azzurri. Con diversi giocatori in classifica e una presenza significativa nei tornei, l’Italia si conferma un paese di eccellenza nel mondo del poker. La partecipazione italiana al Day 1C e al Day 1D ha dimostrato una concentrazione di talenti di alto livello. Il successo di Biagio De Frino e Luca Topazio nel Day 1D ha messo in luce la capacità di leadership dei giocatori azzurri.

Antonello Ferraiuolo: 967.000 chips, nono al Day 1C

Biagio De Frino: 1.120.000 chips, secondo al Day 1D

Fabrizio Pilitteri: 1.200.000 chips, leader al Day 1C

Francesco Gisolfi: quinto al WSOP Circuit Malta

Angelo Censabella: decimo al WSOP Circuit Malta

Il weekend ha rappresentato un momento di eccellenza per il poker italiano, con diversi giocatori in posizione di testa nei due grandi festival live in corso in Europa. L’Italia ha dimostrato una presenza assoluta nei tornei, con risultati di alto livello e una forte rappresentanza in classifica.