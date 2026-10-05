Luka Modric: “E’ un’occasione per dimostrare perché la Croazia è apprezzata nel calcio mondiale”

Luka Modric, capitano della squadra croata, ha espresso la sua convinzione durante una conferenza stampa prima del match contro l’Espagna, in programma domani. Dopo due prestazioni non soddisfacenti nella Nations League, il giocatore ha sottolineato l’importanza del prossimo incontro per riconquistare la fiducia e dimostrare il valore della sua squadra. “E’ un’occasione per mostrare perché la Croazia è apprezzata nel calcio mondiale”, ha detto Modric, riferendosi al potenziale di una vittoria che potrebbe cambiare il corso della stagione.

Un’occasione per riconquistare la fiducia

Modric ha sottolineato come la Croazia abbia sempre dato prova di qualità in partite contro squadre di alto livello, come l’Inghilterra, il Brasile e l’Argentina. “Abbiamo sempre mostrato un livello elevato e spesso abbiamo vinto”, ha ricordato il giocatore, sottolineando che il prossimo match contro l’Espagna potrebbe essere un’opportunità per dimostrare di nuovo il potere di una squadra che è apprezzata a livello internazionale. La squadra ha bisogno di un risultato positivo per riacquistare la fiducia.

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Un cambio di rotta per la squadra

Il capitano croato ha espresso la sua convinzione che il match contro l’Espagna potrebbe segnare un punto di svolta per la sua squadra. “Se facciamo bene e possiamo vincere, tutto può cambiare”, ha detto Modric, riferendosi al momento cruciale che si sta vivendo. La squadra, dopo due prestazioni non all’altezza, ha bisogno di un risultato positivo per proseguire nel cammino. La prestazione di Modric e dei suoi compagni sarà fondamentale per riconquistare la fiducia. Modric ha anche sottolineato come il calcio sia un gioco in cui le situazioni cambiano velocemente, e quindi il prossimo match rappresenta un’occasione unica per dimostrare il valore della Croazia. “Sappiamo che le cose cambiano in fretta, e per questo è importante fare una buona prestazione”, ha detto, rafforzando l’idea che il prossimo incontro potrebbe essere decisivo per la squadra. La squadra croata, con il suo capitano, si prepara a un match che potrebbe segnare un momento importante per la sua stagione. La prestazione di Modric e dei suoi compagni sarà fondamentale per riconquistare la fiducia e dimostrare il potere di una squadra che, nonostante le sfide, continua a essere apprezzata a livello internazionale.

Modric ha anche ricordato come la Croazia abbia sempre dato prova di qualità in partite contro squadre di alto livello, come l’Inghilterra, il Brasile e l’Argentina. “Abbiamo sempre mostrato un livello elevato e spesso abbiamo vinto”, ha detto, sottolineando che il prossimo match contro l’Espagna potrebbe essere un’occasione per dimostrare di nuovo il potere di una squadra che è apprezzata a livello internazionale. La squadra ha bisogno di un risultato positivo per riacquistare la fiducia.