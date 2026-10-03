Brescia e Pro Recco in vantaggio, Posillipo vince in rimonta nella prima giornata di Serie A1 maschile

La prima giornata del campionato di Serie A1 maschile si è aperta con risultati di grande impatto, con il Brescia che ha sconfitto in rimonta il Chiavari e la Pro Recco che ha dominato la partita contro la Roma Vis Nova. Il Circolo Nautico Posillipo, dopo un inizio difficile, ha trovato la vittoria in rimonta contro la Lazio Nuoto, chiudendo il turno con un record di 3 punti. Tra i protagonisti del turno, spiccano le prestazioni di Damonte, Faraglia e Cubranic, che hanno segnato diversi goal decisivi per i rispettivi squadre.

Prima giornata di Serie A1 maschile: risultati e prestazioni

Nella prima giornata del campionato di Serie A1 maschile, si sono disputate solo cinque partite su sette, a causa di alcuni rinvii e mancate partite. Il Brescia ha sconfitto il Chiavari 13-11, grazie a un poker di Filippo Ferrero e a un break decisivo firmato da De Simone e Cutajar. La Pro Recco, invece, ha dominato la partita contro la Roma Vis Nova con un punteggio di 24-7, grazie al duo Buric-Granados, autori di una cinquina ciascuno. Il Circolo Nautico Posillipo, dopo un inizio difficile, ha trovato la vittoria in rimonta contro la Lazio Nuoto, chiudendo il turno con un record di 3 punti.

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Il Brescia ha dimostrato una grande capacità di rimonta, grazie a un’ottima gestione del match e a una difesa solida. Tra i protagonisti, spicca Filippo Ferrero, autore di un poker decisivo. La Pro Recco, invece, ha dimostrato una superiorità netta, grazie al duo Buric-Granados, che hanno segnato diversi goal. Il Circolo Nautico Posillipo, invece, ha trovato la vittoria in rimonta, grazie a Renzuto e Milojevic, entrambi con una tripletta.

Le partite non disputate e le cause

Non tutte le partite della prima giornata sono state disputate, a causa di alcuni rinvii e mancate partite. La partita tra Telimar e RN Savona non è stata disputata, a causa del mancato arrivo dei liguri in Sicilia per la cancellazione del loro volo. Il rinvio del match tra Iren Genova Quinto e Circolo Canottieri Napoli era previsto a causa dell’impegno del portiere dei liguri Nishimura nel torneo preolimpico. La mancata disputa di Telimar-Rari Nantes Savona, invece, era del tutto imprevista.

La Pro Recco ha dominato la partita contro la Roma Vis Nova con un punteggio di 24-7, grazie a undici goal segnati su tredici a referto. Il Brescia, invece, ha dimostrato una grande capacità di rimonta, grazie a un’ottima gestione del match e a una difesa solida. Il Circolo Nautico Posillipo, dopo un inizio difficile, ha trovato la vittoria in rimonta, grazie a Renzuto e Milojevic, entrambi con una tripletta. La prima giornata di Serie A1 maschile ha visto un mix di vittorie decisive e partite non disputate, a causa di alcuni rinvii e mancate partite. Il Brescia e la Pro Recco si sono distaccati, mentre il Circolo Nautico Posillipo ha trovato la vittoria in rimonta. Tra i giocatori più in forma, spiccano Damonte, Faraglia e Cubranic, che hanno segnato diversi goal decisivi per i rispettivi squadre.