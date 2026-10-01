Hockey pista, le 10 azzurre convocate per i Mondiali 2026: il roster della nazionale femminile

La nazionale italiana femminile di hockey pista si prepara ai Mondiali 2026, che si terranno a Asuncion dal 4 al 10 ottobre 2026. Il ct Valerio Antezza ha convocato 10 giocatrici per affrontare il torneo, che rientra nel programma più ampio dei World Skate Games. La squadra, composta da due portieri e otto giocatrici di movimento, farà parte del Girone B, affrontando squadre come Brasile, India, Portogallo, Messico e Colombia. La squadra si appoggia sull’esperienza di giocatrici come Veronica Caretta e Pamela Lapolla, ma anche sulla giovinezza e l’imprevedibilità di Anna Orsato e Matilde Ghirardello.

La squadra e le sue caratteristiche

La squadra è composta da 10 giocatrici, scelte per la loro capacità e esperienza. Tra le convocate spiccano due portieri: Veronica Caretta e Giorgia Meneghello, entrambe in grado di garantire una difesa solida. Tra le giocatrici di movimento, si trovano nomi di spicco come Pamela Lapolla, Elena Tamiozzo e Luisa Lamacchia, che si distinguono per la loro esperienza e la loro capacità di guidare la squadra. Al loro fianco, si uniscono giocatrici più giovani, come Anna Orsato, Ludovica Rossetto, Matilde Ghirardello e Laura Rubega, che potrebbero portare freschezza e dinamicità al gioco. La squadra si basa su una difesa solida e su un’esperienza consolidata, ma anche sulla freschezza e l’imprevedibilità di giocatrici più giovani. Il ct Valerio Antezza ha sottolineato che la squadra si sente pronta a competere e a superare le sfide del torneo, grazie a un gruppo unito e motivato.

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Il calendario e le sfide

Il calendario del Mondiale 2026 prevede partite che si svolgeranno a partire dal 4 ottobre, con la prima gara contro il Brasile. La squadra italiana affronterà in sequenza anche l’India, il Portogallo, il Messico e la Colombia. Il ct Valerio Antezza ha espresso la sua fiducia nel gruppo, sottolineando che la squadra si sente pronta a competere e a superare le sfide del torneo. La squadra dovrà affrontare un girone con tante incognite, ma il gruppo si è formato in modo solido e unito.

La COP Arena, sede delle gare, sarà il teatro di una kermesse molto ampia, con 11 squadre in campo. Il ritmo sarà sostenuto, con partite che si susseguiranno in modo intenso. La squadra italiana dovrà mantenere una concentrazione elevata in ogni gara, un aspetto che Antezza ha sottolineato come cruciale per il successo nel torneo. La squadra dovrà affrontare un girone con tante incognite, ma si sente pronta a competere e a superare le sfide del torneo. Il ct Valerio Antezza ha espresso la sua fiducia nel gruppo, ritenendo che il gruppo si sia formato in modo positivo e che le giocatrici siano pronte a dare il loro meglio.

Il Mondiale 2026 rappresenta un’occasione importante per la squadra italiana, che punta a conquistare una medaglia. La preparazione è in atto e la squadra si appresta a vivere un torneo intenso, con partite che si susseguiranno in modo serrato. La squadra si prepara con la consapevolezza di dover dare il massimo in ogni gara, per poter competere al meglio e raggiungere i propri obiettivi.