Valdengo si candida per i Campionati Italiani a cronometro

Valdengo, un paese del Piemonte, si candida per ospitare i Campionati Italiani a cronometro, un evento che potrebbe svolgersi nel corso delle prossime due settimane. L’Amministrazione Comunale ha espresso la propria disponibilità per l’organizzazione, in collaborazione con la società sportiva Ucab Biella, che si occuperà della parte sportiva dell’evento. La candidatura è supportata da enti locali come la Questura, la Prefettura e la Provincia di Biella, nonché da sindaci di comuni limitrofi. Il presidente dell’Ucab Biella, Filippo Borrione, ha espresso il suo appoggio alla scelta di Valdengo.

Un’esperienza consolidata nel ciclismo

Valdengo, noto per l’organizzazione di corse da oltre 30 anni, ha una lunga tradizione nel ciclismo giovanile. La località ha già ospitato tappe del Giro d’Italia nel 2014 e nel 2017, dimostrando la sua capacità di gestire eventi di alto livello. L’Amministrazione ha comunicato la propria disponibilità al presidente di Visit Piemonte, che ha incaricato la Federciclismo di individuare la location per le sei prove previste. L’evento potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per la promozione del ciclismo nella regione.

Pubblicità

Supporto istituzionale e locale

La candidatura di Valdengo è sostenuta da figure istituzionali e locali, tra cui il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, e i sindaci di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler; Cerreto Quaregna, Katia Giordani; e Candelo, Paolo Gelone. Il sindaco di Valdengo, Roberto Pella, ha dichiarato attraverso una nota stampa che la località è pronta ad ospitare i Campionati Italiani a cronometro per le categorie allievi, junior, uomini e donne, under 23 uomini ed élite donne.

La Federciclismo ha espresso un parere positivo sulla candidatura, che si inserisce nel contesto di un’organizzazione già provata e con una buona collaborazione con le istituzioni locali. L’Ucab Biella, rappresentata dal presidente Filippo Borrione, si occuperà della parte sportiva dell’evento, garantendo la gestione delle prove e la sicurezza degli atleti. Valdengo, con la sua tradizione e la collaborazione con enti locali, si presenta come una location ideale per i Campionati Italiani a cronometro. L’evento, che potrebbe svolgersi nel corso delle prossime due settimane, rappresenta un’occasione per rafforzare la presenza del ciclismo nella regione e per dare visibilità a una località che ha già dimostrato la sua capacità di organizzare eventi di alto livello.

Valdengo ha una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi ciclistici

La collaborazione con l’Ucab Biella è cruciale per l’organizzazione dell’evento

La candidatura di Valdengo è supportata da una serie di enti locali, tra cui la Questura, la Prefettura e la Provincia di Biella, che hanno espresso un parere positivo sull’idea di ospitare i Campionati Italiani a cronometro. L’organizzazione dell’evento sarà a carico dell’Ucab Biella, rappresentata dal presidente Filippo Borrione, che ha appoggiato la scelta della località. L’evento potrebbe rappresentare un’importante opportunità per promuovere il ciclismo e la collaborazione tra enti locali e società sportive. Valdengo, con la sua tradizione e la collaborazione con enti locali, si presenta come una location ideale per i Campionati Italiani a cronometro. L’evento, che potrebbe svolgersi nel corso delle prossime due settimane, rappresenta un’occasione per rafforzare la presenza del ciclismo nella regione e per dare visibilità a una località che ha già dimostrato la sua capacità di organizzare eventi di alto livello.