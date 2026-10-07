Militao pubblica una foto in bicicletta, Mbappé risponde con un messaggio

Il difensore del Real Madrid, Militao, ha pubblicato una foto in cui si mostra in bicicletta in compagnia della moglie, un gesto che ha suscitato reazioni tra i tifosi e i compagni di squadra. La reazione più significativa è arrivata da Kylian Mbappé, che ha risposto al post del collega con un messaggio privato, un gesto che ha suscitato curiosità e commenti su una possibile connessione tra i due giocatori. L’episodio si colloca nel contesto di una recente polemica legata alle parole del tecnico José Mourinho, che aveva commentato in modo ironico la capacità dei giocatori di svolgere attività non sportive come montare in bicicletta o sciare.

Un gesto simbolico in un contesto di tensioni

La foto di Militao, pubblicata su Instagram, mostra il difensore mentre si gode un paseo in bicicletta con la moglie, un momento di relax che ha suscitato reazioni positive tra i tifosi. Tuttavia, il contesto di questa pubblicazione è legato a una discussione precedente, in cui Mbappé aveva condiviso un video in cui si vedeva lui stesso in bicicletta, un gesto che aveva suscitato commenti su una sua attività fuori dal campo. Mourinho aveva commentato in modo ironico, dicendo che i giocatori non potevano “ni montar en bicicleta ni esquiar”, un’affermazione che aveva suscitato polemiche e dibattiti.

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La reazione di Mbappé ha suscitato interesse tra i tifosi. Il difensore ha risposto al post di Militao con un messaggio privato, un gesto che ha riacceso il dibattito su come i giocatori si relazionino tra loro al di fuori del campo. Nonostante la natura privata del messaggio, i tifosi hanno interpretato questa interazione come un segno di vicinanza tra i due giocatori, che sono entrambi centrali nella squadra del Real Madrid.

Un momento di recupero e di attesa

Militao, in fase di recupero da una lunga lesione, si prepara a tornare in campo e aspira a entrare nella prima lista di convocati del campionato. Al momento, è in allenamento con il gruppo, mentre Mbappé è in fase di ripresa dopo un infortunio. Entrambi seguono piani di recupero per tornare al massimo livello di forma. Il Real Madrid, che si prepara al match contro il Villarreal, attende la piena ripresa di entrambi per poterli includere nella formazione.

La situazione ha suscitato dibattiti su come i giocatori si esprimano attraverso i social media. L’interazione tra Militao e Mbappé, sebbene privata, ha riacceso il dibattito su come i giocatori si relazionino tra loro al di fuori del campo, un tema che continua a interessare i tifosi e i media. Il Real Madrid, in attesa del match contro il Villarreal, continua a lavorare per garantire la piena preparazione di tutti i giocatori, con Mbappé e Militao che seguono rispettivamente i loro piani di recupero.

Militao ha pubblicato una foto in bicicletta con la moglie.

Mbappé ha risposto al post con un messaggio privato.

La reazione di Mourinho aveva suscitato polemiche.

Entrambi i giocatori seguono piani di recupero.

Il Real Madrid si prepara al match contro il Villarreal.