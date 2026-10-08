Pablo Iglesias apre a Podemos in Frente Amplio, ma sottolinea la necessità di primarie aperte

Pablo Iglesias, ex vicepresidente del governo spagnolo e ex dirigente di Podemos, ha espresso la sua apertura al coinvolgimento del suo partito in Frente Amplio, il fronte politico di sinistra che si prepara alle prossime elezioni generali del 29 novembre 2026. Durante un’intervista su ‘Malas Lenguas’, l’ex leader ha sottolineato che non può essere accettato che un singolo leader decida unilateralmente chi dovrà guidare il fronte, affermando: “Lo que no puede ser es que alguien diga ‘yo encabezo y yo el sillón por mis santas narices’.” Questa frase, che ha suscitato interesse e dibattito, riflette la sua preoccupazione per la centralizzazione del potere e la mancanza di democrazia nel processo di scelta del candidato.

Primarie aperte per il voto popolare

Iglesias ha insistito sulla necessità di primarie aperte, un meccanismo che permetterebbe a tutti i membri del fronte di partecipare attivamente al processo di selezione del candidato. “La mejor forma de encontrar un liderazgo electoral es preguntar a la gente de izquierdas, que es lo que además se hacía antes”, ha detto, sottolineando che il voto diretto dei cittadini è essenziale per garantire una leadership legittima. L’ex dirigente ha anche sottolineato che la partecipazione di tutti i partiti di sinistra è fondamentale per costruire un fronte unito e rappresentativo.

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La sua posizione è in contrasto con la proposta di Más Madrid, che ha scelto Ada Colau come candidata per Frente Amplio. Iglesias ha valutato questa scelta, ma ha sottolineato che l’importante non è solo la nomina, ma il processo democratico che permetta ai cittadini di esprimere la loro volontà. “Lo importante no es declarar. Yo puedo declarar que te quiero mucho, pero lo importante no es lo que uno diga, sino facilitar que la gente decida.” Ha affermato, mettendo in evidenza l’importanza del voto popolare.

La collaborazione tra partiti

Sebbene Iglesias abbia espresso la sua apertura al coinvolgimento di Podemos in Frente Amplio, ha anche riconosciuto che i partiti coinvolti potrebbero non essere d’accordo su chi dovrebbe guidare il fronte. “Seguramente todos estos partidos no están de acuerdo (…) porque consideran que tienen unos apoyos enormes”, ha detto, riconoscendo le differenze di opinione tra i partiti. Tuttavia, ha sottolineato che la soluzione più giusta è una competizione aperta, in cui tutti i candidati possono presentarsi e i cittadini possono scegliere chi preferiscono.

Il suo appello alla democrazia e alla partecipazione diretta dei cittadini ha suscitato interesse tra i sostenitori di Frente Amplio, che vedono in Iglesias un leader che cerca di unire le forze di sinistra senza compromettere i principi democratici. La sua posizione potrebbe influenzare la strategia del fronte, ma il processo di decisione resterà aperto e democratico, come ha sottolineato in più occasioni. Con l’approccio di Iglesias, Frente Amplio potrebbe evitare la centralizzazione del potere e garantire una leadership che risponda alle aspettative dei cittadini. La sua richiesta di primarie aperte rappresenta un passo importante verso una collaborazione più inclusiva e democratica tra i partiti di sinistra in Spagna.