Il tecnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha subito un intervento chirurgico per una lesione alla gamba, comunicato ufficialmente dal club. L’operazione, condotta dai dottori Manuel Leyes e César Flores, si è svolta in modo regolare e il tecnico si trova in condizioni favorevoli. L’evento ha suscitato sorpresa nel settore, poiché la lesione non riguarda un calciatore, ma l’allenatore stesso, che ha espresso un forte interesse per il club.

Un momento di difficoltà per il tecnico

Quique Sánchez Flores, 61 anni, sta attraversando un periodo non semplice in panchina, con due sconfitte e un pareggio negli ultimi tre match. La lesione alla gamba, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, arriva in un momento in cui il club cerca una svolta positiva. Nonostante ciò, il tecnico ha espresso un forte legame con la squadra, come dimostrato dalle sue dichiarazioni.

Pubblicità

Il legame con il club è forte e non si interrompe

Nonostante l’intervento, il tecnico continuerà a svolgere le sue attività quotidiane al fianco della squadra, seguendo il processo di recupero. L’allenatore, noto per la sua passione e dedizione, ha espresso un forte interesse per il Deportivo Alavés, come ha fatto con le parole “Me gusta muchísimo”, riferendosi al club. Questo dimostra un impegno profondo e una volontà di rimanere al comando.

Il prossimo match e le prospettive

Il prossimo match del Deportivo Alavés è fissato per sabato a Mendizorroza contro l’Atlético de Madrid. Nonostante la lesione, sembra che il tecnico possa essere presente per dirigere la partita. L’interessante aspetto è che l’operazione non ha compromesso le sue capacità di lavoro, e il club ha espresso fiducia nel suo recupero. L’allenatore, che ha sempre dato il massimo, continuerà a fare lo stesso anche durante la sua fase di recupero.

La situazione è in fase di monitoraggio da parte del club, che ha garantito che il tecnico si trovi in buone condizioni. L’operazione ha avuto successo e il recupero sembra procedere in modo positivo. Il Deportivo Alavés, con il suo allenatore, si prepara a affrontare il prossimo match con la speranza di un risultato positivo. La lesione alla gamba di Quique Sánchez Flores ha suscitato reazioni nel settore, poiché non riguarda un calciatore, ma l’allenatore stesso. Il club ha comunicato che l’intervento si è svolto in modo regolare e che il tecnico si trova in condizioni favorevoli. L’evento ha messo in luce un momento di tensione per il club, che cerca una svolta positiva dopo una serie di risultati non soddisfacenti. Nonostante la lesione, il tecnico ha espresso un forte interesse per il club, come dimostrato dalle sue dichiarazioni. L’allenatore, noto per la sua passione e dedizione, ha mostrato un forte legame con la squadra e una volontà di rimanere al comando. Il club ha garantito che il tecnico continuerà a svolgere le sue attività quotidiane al fianco della squadra, seguendo il processo di recupero.