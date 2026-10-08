Sofia Ciacia in testa al short inline ai Mondiali 2026, Italia in vantaggio

Sofia Ciacia, la pattinatrice italiana, ha aperto con successo la sua avventura ai Mondiali 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, ottenendo il miglior punteggio nel short inline. La veneta ha eseguito una combinazione di salti e trottole di alta qualità, conquistando un vantaggio significativo rispetto alle avversarie. Con un punteggio di 56.11, Ciacia ha superato la connazionale Clara Barattoni, che si è attestata a 44.13, e ha distanziato anche atlete di alto livello come l’argentina Camila Bragas e la russa Mariia Kapichnikova.

Un inizio solido per l’Italia

La performance di Ciacia ha visto la realizzazione di un doppio axel e un doppio lutz, salto che ha portato la medaglia di bronzo a Pechino 2025. La combinazione è stata arricchita da due trottole di pregevole fattura e da una sequenza di passi di livello 2. La sua capacità di eseguire elementi complessi con precisione ha messo in mostra la sua preparazione e la sua tecnica. La Ciacia ha anche ottenuto un punteggio elevato nelle voci “Skating skills” e “Performance”, confermando la sua superiorità in entrambi i punteggi.

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La spagnola India Gonzalez ha ottenuto un punteggio di 53.68, grazie a due doppi axel e a una performance impreziosita da un triplo salchow sottoruotato. La sua prestazione ha messo in mostra un’ottima capacità di eseguire elementi complessi, pur non riuscendo a superare Ciacia. L’argentina Camila Bragas, terza con 40.00, ha mostrato una buona tecnica, ma ha subito un calo nella seconda parte del programma. La russa Mariia Kapichnikova, quarta con 39.23, ha avuto difficoltà nel completare alcuni elementi, limitando i suoi punteggi.

Un’ottima prova per l’Italia

Al contrario, l’atleta italiana Chiara Santinon ha visto ridursi la sua posizione a causa di un passaggio a vuoto nel triplo salchow e di un toeloop eseguito solo semplice. Questi errori hanno ridotto il suo punteggio a 31.82, posizionandola settima. La sua performance, pur non perfetta, ha dimostrato la sua capacità di competere a livello internazionale. La gara maschile ha visto Elvis Martinello in testa con un punteggio di 67.89, grazie a una combinazione di triplo toeloop e doppio toeloop. Il russo Egor Tomlin si è piazzato al terzo posto con 40.42, mentre il rappresentante di Taipei Yi-Fan Chen ha ottenuto un punteggio di 73.51, grazie a una performance di alta qualità. L’Italia, con Ciacia in testa, si conferma una delle squadre più competitive ai Mondiali 2026.

Sofia Ciacia: 56.11

Clara Barattoni: 44.13

Camila Bragas: 40.00

Mariia Kapichnikova: 39.23

Chiara Santinon: 31.82

Elvis Martinello: 67.89

Egor Tomlin: 40.42

Yi-Fan Chen: 73.51