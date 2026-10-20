David Hervías affronterà Luis Hernández a WOW 34 Valencia il 21 novembre

David Hervías affronterà il venezolano Luis Hernández il prossimo 21 novembre al WOW 34 Valencia, un evento che segna un passo importante nella sua carriera. Il combattimento, che si terrà al Roig Arena, rappresenta il primo match professionale noto per il prossimo evento di WOW FC dopo la sospensione del “last dance” di Enrique Wasabi a causa della mancanza di Javi ‘El Niño’. Hervías, attualmente in possesso di un record di 3-0, ha vinto la sua ultima battaglia proprio al Roig Arena a marzo, sconfiggendo il turco Yunus Emre Batan. Questo risultato lo ha reso una figura chiave nel panorama delle MMA spagnole, conosciuta come il “boogeyman” per la sua determinazione e la sua capacità di impressionare il pubblico.

Un confronto tra due atleti di alto livello

Il prossimo match di Hervías contro Hernández, che ha un record di 6-1 e tre vittorie per ko, rappresenta un confronto tra due atleti di alto livello. Hervías, che si allena al Kalmma Fight Club di Madrid, ha anche la compagnia di Henry Escalona, un altro talento locale. Il combattimento sarà un test importante per il suo percorso professionale, in un contesto in cui il WOW 34 Valencia si presenta come un evento di rilievo per il circuito delle MMA. Il match si terrà in un ambiente che Hervías conosce bene, grazie al suo passato al Roig Arena, dove ha già dimostrato la sua classe.

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Il prossimo 21 novembre, Hervías tornerà a subirsi al octágono di WOW FC, un ambiente che ha visto crescere la sua carriera. Il suo percorso, iniziato come prospect promettente, si sta trasformando in una realtà concreta. Il suo record di 3-0, ottenuto in un mix di vittorie per ko e decisioni, lo colloca tra i migliori della categoria. Il confronto con Hernández, un avversario con un record di 6-1 e tre vittorie per ko, sarà un test significativo per il suo futuro. Hervías, che si allena al Black Panther Gym di Madrid, ha dimostrato di essere un atleta in grado di adattarsi a diversi contesti e di mantenere un livello elevato di performance.

Un evento chiave per il circuito delle MMA in Spagna

Il combattimento di Hervías contro Hernández si colloca in un contesto in cui il WOW 34 Valencia rappresenta un evento chiave per il circuito delle MMA in Spagna. Il prossimo evento, che si terrà a Valencia, seguirà il WOW 33 Vitoria, che si è svolto la scorsa settimana. La mancanza del “last dance” di Enrique Wasabi ha reso necessario un evento come questo per mantenere l’attenzione del pubblico e per dare spazio a nuovi talenti come Hervías. Il suo match contro Hernández sarà un momento importante per il suo sviluppo professionale e per la sua carriera nel mondo delle MMA.

Con un record di 3-0 e un’esperienza crescente, Hervías si prepara al suo prossimo match con la consapevolezza di essere uno dei protagonisti del circuito. Il confronto con Hernández, un avversario di alto livello, sarà un test cruciale per il suo futuro. Il prossimo 21 novembre, al Roig Arena, Hervías tornerà a dimostrare la sua classe e la sua determinazione. L’evento potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera, in un contesto in cui il WOW 34 Valencia rappresenta un’occasione unica per mostrare le sue capacità.

Il match tra Hervías e Hernández è un momento chiave per il futuro del combattente madrileño. Con un record di 3-0 e un’esperienza crescente, Hervías si prepara al suo prossimo match con la consapevolezza di essere uno dei protagonisti del circuito. Il confronto con un avversario di alto livello potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera, in un contesto in cui il WOW 34 Valencia rappresenta un’occasione unica per mostrare le sue capacità.