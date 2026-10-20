Gare di skiroll per la Coppa del Mondo di sci di fondo? Una proposta discutibile partita dall’Italia

Una proposta di gare di skiroll valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo, partita dall’Italia, ha suscitato reazioni forti in Svezia, dove si considera l’idea assurda e non conforme alle regole dello sport invernale. L’idea, avanzata durante il Congresso Autunnale Fis, mira a introdurre una “tappa estiva” nella stagione invernale, con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare la sostenibilità, evitando la produzione di neve e l’uso di scioline. La Federazione Internazionale ha espresso interesse, ma non ha dato un giudizio definitivo. La proposta, però, è stata definita “pazzesca” e “discutibile” da parte di atleti e esperti svedesi, che hanno sottolineato le profonde differenze tra sci di fondo e skiroll.

Un’idea incoerente con le regole dello sport invernale

Secondo i commenti di atleti e esperti svedesi, il gesto tecnico dello skiroll non è equivalente a quello dello sci di fondo. Anche se i due sport condividono alcune caratteristiche, la biomeccanica e le tecniche sono diverse. William Poromaa, uno dei principali esponenti dello sci di fondo in Svezia, ha sottolineato che “gli skiroll non sono sci di fondo, sono due sport molto diversi”. Allo stesso tempo, si osserva che il gesto tecnico non cambia tra estate e inverno, ma questo non basta a giustificare l’introduzione di una disciplina estiva in un contesto che richiede neve. La Federazione Internazionale ha ascoltato la proposta, ma non ha espresso un parere definitivo.

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La proposta non rispetta le caratteristiche essenziali dello sci di fondo.

La Federazione Internazionale ha espresso interesse, ma non ha dato un giudizio definitivo. Al momento, la situazione resta in sospeso, con la possibilità che la proposta possa evolvere nel tempo. La discussione ha suscitato reazioni forti in Svezia, dove si ritiene che l’idea non rispetti le regole dello sport invernale. Gli esperti svedesi hanno sottolineato che il gesto tecnico dello skiroll non è equivalente a quello dello sci di fondo, e che le due discipline non possono essere considerate fratelli.

Greenwashing o innovazione? La sfida della sostenibilità

La proposta italiana si basa su un concetto chiave: ridurre i costi e migliorare la sostenibilità. L’idea di evitare la produzione di neve e l’uso di scioline è vista come un passo in avanti, ma molti la considerano una forma di greenwashing. L’obiettivo di abbattere i costi e promuovere la sostenibilità è legittimo, ma non può mascherare le differenze sostanziali tra i due sport. La Federazione Internazionale ha espresso interesse, ma non ha dato un giudizio definitivo.

La sostenibilità non può essere ridotta a un’arma di marketing.

Al momento, la situazione resta in sospeso, con la Federazione Internazionale che ha espresso interesse ma non ha dato un giudizio definitivo. La discussione ha suscitato reazioni forti in Svezia, dove si ritiene che l’idea non rispetti le regole dello sport invernale. Gli esperti svedesi hanno sottolineato che il gesto tecnico dello skiroll non è equivalente a quello dello sci di fondo, e che le due discipline non possono essere considerate fratelli. La proposta, se dovesse diventare realtà, potrebbe essere vista come un passo indietro per la tradizione dello sci di fondo.