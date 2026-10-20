Maxima Roma si prepara al derby con Venezia in Eurocup

Maxima Roma si appresta al derby con Venezia in Eurocup, match in programma domani sera, mercoledì 21 ottobre, alle 20:30 al PalaEur. Il coach dei capitolini, Matteo Cotelli, ha sottolineato l’importanza di mettere in campo un alto livello di energia e attenzione, considerando la forza della formazione veneta. La squadra romana vuole proseguire su ciò che ha mostrato a Tortona, ripartendo dal gioco corale, dalla condivisione della palla e dall’attenzione difensiva. La sfida sarà contro gli orogranata di coach Neven Spahija, una delle formazioni più competitive del girone, reduce dalla vittoria in campionato contro i cugini della BC di Magro.

Un derby tra squadre di alto livello

La partita tra Maxima Roma e Venezia rappresenta un derby italiano in Eurocup, un evento che attira l’attenzione di tutta la comunità basket. La squadra romana, guidata da Cotelli, ha espresso la sua intenzione di dare continuità all’ottima prova mostrata a Tortona, dove ha dimostrato una solidità e una coesione di squadra notevoli. L’obiettivo è acquisire sempre più consistenza e solidità, elementi chiave per affrontare un avversario di alto livello. Cotelli ha anche sottolineato che le palle perse e il controllo dei rimbalzi potrebbero essere due elementi chiave per la partita.

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Venezia, un avversario di alto livello

Venezia, detta anche Reyer Venezia, è uno dei top team del girone di EuroCup, con una squadra che possiede talento, taglia fisica e esperienza. Cotelli ha espresso un’attenzione particolare verso la formazione veneta, riconoscendo il loro livello di gioco e la loro capacità di competere a livello internazionale. La squadra romana dovrà mettere in campo un alto livello di energia e attenzione per poter emergere in una partita che promette di essere molto equilibrata. La sfida sarà un test importante per la squadra, che cerca di consolidare la sua posizione nel girone B.

La preparazione di Maxima Roma si concentra su aspetti tecnici e tattici, con un focus particolare sulla condivisione della palla e sulla difesa. Cotelli ha espresso la sua fiducia nella squadra, ma ha anche riconosciuto la difficoltà del match. La partita sarà un’occasione per dimostrare la coesione e la determinazione della squadra, che punta a proseguire sulla strada intrapresa a Tortona. Il derby con Venezia rappresenta un momento cruciale per la squadra, che cerca di consolidare i risultati e di migliorare la sua posizione nel girone.

Con l’attenzione alta e la preparazione completa, Maxima Roma si appresta a un match che potrebbe definire un momento importante nella sua stagione. La sfida contro Venezia è un test di forza e di carattere, e la squadra romana dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello europeo. Cotelli ha espresso la sua fiducia, ma ha anche sottolineato che la partita richiederà un impegno totale da parte di tutti i giocatori.