Derby storico tra Maxima e BC Roma: Magro parla di entusiasmo e attesa

Il derby tra Maxima e BC Roma si avvicina, con un’atmosfera di entusiasmo e attesa che cresce giorno dopo giorno. La sfida, che si terrà domenica 11 ottobre al PalaEur, segna un momento storico per entrambe le squadre romane, che si sfideranno per la prima volta nella storia. L’entusiasmo per la stracittadina è alle stelle, con i primi due anelli dell’impianto di Piazzale Nervi sold out. Alessandro Magro, coach della BC Roma, ha espresso la sua soddisfazione e attesa per la partita, che rappresenta un momento speciale per la città e per il campionato.

Un derby speciale e particolare

“Dopo tantissimi anni ci sarà un derby, ci sarà grande fermento e attenzione da parte di tutti i media nazionali perché ci sono due squadre romane che vogliono competere”, ha dichiarato Magro, ex allenatore di Napoli. L’attesa per la partita è elevata, tanto che i protagonisti non vedono l’ora di scendere in campo. “Che partita sarà? Speciale e particolare. Ovvio che ci sia grande attenzione mediatica, è il match della città e per la città”, ha aggiunto il coach giallorosso, sottolineando l’importanza del contesto.

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La preparazione al derby e l’arrivo di Olynyk

Magro ha parlato anche della preparazione della squadra per la sfida, sottolineando l’importanza di dare continuità al lavoro svolto finora. “Stiamo preparando la partita al meglio, sappiamo che sarà speciale e conterà molto in termini di entusiasmo”, ha detto. Tuttavia, il nuovo colpo di mercato dei giallorossi, Kelly Olynyk, non sarà in campo: l’attaccante ex NBA non è ancora tesserato e quindi non parteciperà al derby. Nonostante ciò, Magro ha espresso fiducia nel futuro dell’arrivo del canadese: “Kelly è in arrivo, sicuramente porterà esperienza, qualità e fisicità. L’idea è di dargli la possibilità di sfruttare non solo il tiro ma anche la taglia fisica e di giocare vicino al canestro”.

Il derby tra Maxima e BC Roma rappresenta un momento di grande interesse per la città e per il campionato. Con un’atmosfera di entusiasmo e attesa, le due squadre romane si preparano a un incontro che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione. Magro, con la sua preparazione e la sua visione futura, cerca di dare continuità al lavoro e di sfruttare al meglio le potenzialità dei giocatori a disposizione.

Derby tra Maxima e BC Roma il 11 ottobre al PalaEur

Entusiasmo e attesa per la sfida storica

Kelly Olynyk non parteciperà al derby

Magro parla di esperienza e qualità del nuovo arrivato