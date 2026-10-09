Serie A basket 2026-2027: big match Venezia-Virtus Bologna, Milano riceve Treviso, Roma si prepara al derby

La terza giornata della Serie A basket 2026-2027 si apre con un calendario ricco di sfide interessanti, tra cui il big match tra Venezia e Virtus Bologna, la sfida tra Milano e Treviso, e il derby romano tra Maxima e BC Roma. Domenica 11 ottobre, ore 16:00, l’Armani Olimpia Milano affronterà la Nutribullet Treviso, mentre a Roma si disputerà un confronto tra due squadre appena nate, con un ambiente che potrebbe influenzare il risultato. Al PalaEur si registra un afflusso di pubblico che ha portato ad aprire il terzo anello, segno di un interesse crescente per le partite in programma.

Un weekend di scontri e speranze

La terza giornata del campionato si presenta come un weekend di scontri e speranze, con squadre che cercano di confermare la loro posizione in classifica o di fare un passo avanti. A Milano, l’Olimpia dovrà affrontare una Treviso in forma, dopo due vittorie consecutive contro BC Roma e Trento. La squadra lombarda, però, dovrà fare i conti con l’assenza di Stefano Tonut, che ha subito una contusione alla mano sinistra. Al contrario, Treviso si presenta con un entusiasmo elevato, grazie al successo contro la squadra romana. La sfida tra le due squadre potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica.

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La sfida tra Milano e Treviso è un’occasione per dimostrare la forza di entrambe le squadre.

Al PalaEur, il pubblico ha dimostrato un forte interesse per le partite in programma, con un afflusso di pubblico che ha portato ad aprire il terzo anello. Questo segno di apprezzamento potrebbe influenzare i risultati, soprattutto per squadre appena nate, come Maxima e BC Roma. La sfida tra le due squadre romane è un’occasione per dimostrare la loro capacità di competere a livello nazionale.

Il derby romano e le sfide in casa

A Roma, il derby tra Maxima e BC Roma si preannuncia come un confronto tra due squadre in fase di consolidamento. La Maxima, guidata da Paul Matiasic, ha registrato un record di 0-2, mentre la BC, allenata da Donnie Nelson-Luka Doncic, ha un bilancio di 1-1. Il derby, che si disputerà alle ore 18:15, è un’occasione per entrambe le squadre per dimostrare la loro forza. La Maxima, però, dovrà fare i conti con l’assenza di alcuni giocatori chiave, mentre la BC si presenta con un gruppo in crescita.

Il derby romano è un momento cruciale per entrambe le squadre.

Al di fuori del derby romano, altre partite si preannunciano interessanti. A Varese, l’Openjobmetis dovrà fare i conti con l’assenza di Amedeo Della Valle, che potrebbe rientrare in campo se l’allenamento di oggi dovesse andare secondo i piani. La squadra, però, si presenta con un gruppo in crescita, grazie al successo contro Milano. A Trieste, invece, si registra un progresso significativo, con la squadra che ha retto l’urto contro due potenze come Milano e Venezia. Francesco Taccetti, allenatore della squadra, ha espresso fiducia nel gruppo, anche se il club è ancora in fase di costruzione.

Al tempo stesso, si registrano altre sfide importanti, come il confronto tra Reggio Emilia e Bertram Dertorna Tortona, e tra Scafati e Tezenis Verona. Queste partite, sebbene non di primo piano, potrebbero rivelarsi decisive per la classifica. La Serie A basket 2026-2027 si sta dimostrando un campionato in cui ogni partita è un’occasione per dimostrare la propria forza e la capacità di competere a livello nazionale.