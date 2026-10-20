Sal Frelick, un azzurro in World Series 2026: la promessa del Classic 2023

Sal Frelick, classe 2000, è pronto a giocare le World Series di baseball 2026 con i Milwaukee Brewers. Il giocatore, nato a Boston, ha avuto un legame con la maglia azzurra durante il World Baseball Classic 2023, dove ha espresso un’ottima prestazione. La sua carriera in MLB, iniziata nel 2023, ha visto un progressivo sviluppo, nonostante un infortunio che ha limitato la sua stagione 2026.

Un talento azzurro in crescita

Frelick, esterno destro, ha giocato 111 partite con i Brewers nella stagione 2026, con una media battuta di .230, 4 fuoricampo e 40 RBI. I numeri, pur non eccezionali, riflettono una stagione condizionata da un infortunio alla spalla destra, che lo ha costretto a fermarsi a metà luglio e a svolgere una riabilitazione in Triplo A con i Nashville Sounds. Il rientro avvenne il 25 agosto, ma la sua forma non è tornata al livello visto nel 2025.

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La sua carriera in MLB ha visto un progressivo sviluppo, nonostante un infortunio che ha limitato la sua stagione 2026.

Un legame con l’Italia

Frelick ha giocato con l’Italia al World Baseball Classic 2023, dove ha segnato una media battuta di .304 in cinque partite, con 7 valide e 4 RBI. Questo risultato ha confermato la sua promessa come giocatore internazionale. Il suo cognome ha radici croate, ma il sangue italiano passa da entrambi i rami della famiglia, un dettaglio che ha reso il suo legame con la squadra azzurra ancora più speciale. Nonostante le sue dichiarazioni di voler tornare con il gruppo azzurro nel 2026, la decisione di concentrarsi sulla preparazione con i Brewers è stata presa in collaborazione con la franchigia. L’infortunio ha condizionato la sua preparazione, e la scelta di prioritizzare la salute è stata vista come una mossa strategica per il lungo periodo.

Un’altra sfida in World Series

Le World Series 2026 vedranno i Milwaukee Brewers affrontare i Tampa Bay Rays, due franchigie che non hanno mai vinto un titolo nella loro storia. La partita tra le due squadre sarà un’altra occasione per Frelick di dimostrare il suo valore, anche se la sua stagione non è stata al top. Il suo ruolo in difesa, però, rimane un punto di forza, come confermato dal premio Gold Glove vinto nel 2024. La sua esperienza nel World Baseball Classic 2023 e la sua volontà di tornare a giocare con l’Italia nel 2026 hanno reso il suo percorso un esempio di dedizione e passione per il gioco. Nonostante le limitazioni fisiche, Frelick rimane un giocatore di grande potenziale, pronto a dare il suo contributo in una competizione di alto livello.