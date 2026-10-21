Le Guerreras affrontano il Giappone per prepararsi al Europeo 2026

Le squadre femminili spagnole, note come “Guerreras”, si preparano al Campeonato di Europa 2026 con due amichevoli contro il Giappone, in programma giovedì e sabato prossimi al Pabellón Municipal Macarena Aguilar di Bolaños de Calatrava. L’obiettivo è testare la preparazione e affinare la strategia prima della competizione continentale, che si terrà dal 3 al 20 dicembre in cinque Paesi. La squadra, allenata da Joaquín Rocamora, cerca di trasferire i progressi delle ultime settimane e migliorare la collaborazione in vista del torneo.

Un’occasione per testare la squadra

Questi due incontri saranno un’opportunità per valutare l’evoluzione delle giocatrici e rafforzare i meccanismi di squadra. Rocamora ha sottolineato l’importanza di recuperare due giocatrici assenti per infortuni, che hanno contribuito al successo contro l’Allemagne, campione del mondo in carica. Il recupero di due giocatrici è fondamentale per la preparazione. “Crediamo che sia fondamentale aver recuperato due giocatrici che non potevano essere convocate a settembre per lesioni”, ha detto il tecnico. L’obiettivo principale è stabilire una distribuzione dei ruoli e migliorare la preparazione per la competizione di dicembre.

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Un record positivo contro il Giappone

Le “Guerreras” hanno un record positivo contro il Giappone, con sette vittorie su otto incontri dal 2007. L’unica sconfitta è avvenuta nel Torneo Internazionale di España 2023 a Santander. Questo background positivo potrebbe essere un vantaggio, ma il tecnico ha sottolineato che i due amichevoli offriranno una nuova opportunità per testare la squadra e accumulare esperienza internazionale. Il Giappone rappresenta un avversario di caratteristiche diverse.

La squadra ha già affrontato l’Allemagne in due partite, vincendo la seconda con un margine di 35-30 dopo un primo incontro in cui aveva perso 29-31. Questi risultati hanno dato una buona sensazione al gruppo e hanno continuato a sviluppare il lavoro del corpo tecnico. L’obiettivo è migliorare la coesione e la strategia per affrontare il Europeo, che sarà una prova cruciale per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Ángeles 2028. Con l’approccio positivo dei due amichevoli contro l’Allemagne, le “Guerreras” si preparano con fiducia al prossimo test contro il Giappone, un avversario che potrebbe aiutarle a consolidare la preparazione e a migliorare la loro performance in vista del Europeo 2026.

Il campeonato di Europa, che si terrà dal 3 al 20 dicembre in cinque Paesi, rappresenta un passo importante per la squadra. La vittoria in questa competizione permetterà di ottenere la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Ángeles 2028. La preparazione in questi mesi è cruciale per raggiungere gli obiettivi. Rocamora ha espresso soddisfazione per la reazione del gruppo dopo la sconfitta iniziale contro l’Allemagne e ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare per migliorare la squadra. Con due partite contro il Giappone, le “Guerreras” hanno l’opportunità di testare la loro preparazione e di affinare la strategia. L’obiettivo è consolidare la squadra e migliorare la collaborazione tra le giocatrici. Questi amichevoli saranno un’importante prova per la squadra. La squadra si prepara con entusiasmo per affrontare il prossimo test e proseguire la sua preparazione per il Europeo 2026.