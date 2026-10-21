Mick Jagger: “Dopo una certa età, non si può abusare di alcol e droghe”

Un cambiamento di vita a 83 anni

Mick Jagger, leader dei Rolling Stones e icona della musica internazionale, ha recentemente parlato apertamente del suo stile di vita e delle scelte che ha fatto nel corso degli anni. A 83 anni, l’artista ha rivelato come l’età avanzata abbia modificato le sue abitudini, soprattutto in relazione all’uso di alcol e droghe. In un’intervista durante un concerto, Jagger ha espresso la sua convinzione che, dopo una certa età, non sia più possibile abusare di sostanze. Ha sottolineato che mantenere la salute e la forma fisica diventa sempre più importante con l’età.

Una routine che include movimento e disciplina

Il cantante ha descritto la sua quotidianità come un equilibrio tra movimento e disciplina. Durante i suoi concerti, Jagger deve muoversi intensamente, camminare per chilometri e mantenere un livello di energia elevato. Per questo motivo, ha sviluppato una routine che include allenamento e preparazione fisica. Ha paragonato il suo allenamento a quello del tennis, sottolineando l’importanza di rimanere in forma. Ha spiegato che la routine quotidiana è essenziale per poter sostenere le esigenze dei suoi spettacoli. Mick Jagger ha anche menzionato che, con l’età, ci sono limiti che non si possono ignorare. Ha rivelato di aver smesso di usare droghe e alcol quando aveva 40 anni, un passo che ha visto come necessario per mantenere la salute a lungo termine. L’artista ha espresso preoccupazione per alcune tendenze che potrebbero essere considerate passeggeri, come i bagni di ghiaccio, che non ritiene sostenibili nel lungo periodo.

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Ha anche sottolineato che, pur essendo divertente, l’abuso di sostanze non è più una scelta accettabile. La sua routine, che include allenamento e disciplina, è diventata parte integrante della sua quotidianità. Ha rivelato che la sua vita è un equilibrio tra lavoro, movimento e salute. Nonostante i cambiamenti, Jagger ha mantenuto una carriera intensa e una vita piena. La sua esperienza globale, ottenuta attraverso anni di viaggi e performance, lo ha reso consapevole delle scelte che devono essere fatte per rimanere in forma e vivere a lungo. Ha puntualizzato che, con l’età, è necessario estremare le situazioni e adattare le proprie abitudini.

Con una carriera che si estende per decenni, Mick Jagger ha dimostrato come l’età non debba essere un limite, ma un invito a mantenere una vita sana e attiva. Il suo discorso ha suscitato riflessione su come le scelte personali possano influenzare la salute e la longevità. La sua esperienza rappresenta un esempio concreto di come il tempo e le scelte quotidiane possano modificare il modo di vivere.