Tom Hiddleston in ‘Tenzing’: il ritorno del sherpa dimenticato del Everest

Tom Hiddleston, noto per il ruolo di Loki nell’universo Marvel, ha interpretato Edmund Hillary nella pellicola ‘Tenzing’, un film che riconosce il ruolo del sherpa Tenzing Norgay nella prima scalata al Monte Everest. La storia, diretta da Jennifer Peedom, si concentra sulla figura di Tenzing, un uomo che ha contribuito in modo cruciale alla conquista del massiccio, pur essendo spesso relegato a un ruolo marginale nella narrazione tradizionale. La pellicola, disponibile su Apple TV, ripercorre la vita di Tenzing, da quando ha iniziato a esplorare le montagne del Himalaya fino al momento in cui ha raggiunto la cima del Monte Everest insieme a Hillary il 29 maggio 1953.

Una storia di collaborazione e rispetto

La pellicola non si limita a riprodurre le sfide fisiche dell’expedition, ma esplora anche le differenze culturali e sociali tra i montanari occidentali e i sherpa, i quali avevano un profondo conoscere del territorio. Tenzing, interpretato da Genden Phuntsok, ha sempre visto l’Everest non solo come una montagna da conquistare, ma come un simbolo spirituale e un elemento centrale della sua identità. Questa diversità di prospettiva è uno degli elementi chiave del film, che presenta l’ascensione come un’impresa collettiva basata su fiducia e rispetto reciproco.

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Un’esperienza intensa e realistica

Per prepararsi al ruolo, Hiddleston ha completato un’expedition fino al campo base dell’Everest, un’esperienza che lo ha immerso nel contesto reale della scalata. Durante le riprese, l’attore ha dovuto scalare in ghiaccio e affrontare situazioni estremamente pericolose, come un incidente in cui è caduto in una crepaccio e è stato salvato da Phuntsok. Questo episodio ha reso il film più veristico, mettendo in luce i rischi reali a cui si sono esposti Hillary e Tenzing. Il film ha anche incluso alpinisti esperti come Guy Cotter, che ha scalato l’Everest sei volte, per garantire una rappresentazione precisa delle tecniche e delle condizioni.

La pellicola ha anche messo in luce il ruolo fondamentale dei sherpa nella scalata, spesso trascurato nella narrazione ufficiale. Jennifer Peedom, documentarista e regista specializzata in temi di montagna, ha voluto creare un film che non solo celebri la conquista dell’Everest, ma anche riconoscere il contributo di Tenzing e dei suoi compagni. La storia non si limita a una semplice narrazione di successo, ma si interroga su identità, tradizione e collaborazione, elementi che hanno reso l’ascensione un’esperienza unica e significativa.

Con ‘Tenzing’, Tom Hiddleston e Genden Phuntsok hanno reso omaggio a una figura dimenticata, riconoscendo il suo ruolo cruciale nella storia dell’alpinismo. Il film, con la sua intensità e la sua profondità, offre una visione diversa e più completa della prima scalata al Monte Everest, mettendo in luce l’importanza di una collaborazione basata su rispetto e fiducia.