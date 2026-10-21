Mattia Bellucci vince a Almaty, elimina Etcheverry in tre set

Mattia Bellucci ha aperto il suo tournee nell’ATP 250 di Almaty con una vittoria in tre set contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, in una partita durata quasi due ore e mezza. Il tennista lombardo ha vinto per 7-6, 2-6, 6-4, eliminando la sesta testa di serie e qualificandosi per il secondo turno contro il francese Terence Atmane. La vittoria, ottenuta dopo una dura battaglia, ha visto Bellucci dominare in alcuni momenti del match, ma affrontare un’altra sfida nel secondo e nel terzo set.

Un confronto tecnico e fisico

La partita ha visto un confronto intenso tra i due giocatori, con numeri di prestazione che riflettono l’intensità del match. Bellucci ha concluso con 33 vincenti contro i 28 di Etcheverry, mentre gli errori non forzati sono stati 46 per l’italiano e 25 per l’argentino. Il tennista lombardo ha anche messo a segno 15 ace, rispetto ai 10 dell’avversario. La superiorità in alcuni momenti del match è stata evidente, ma Etcheverry ha dato filo da torcere, soprattutto nel secondo set, dove ha dominato con un punteggio di 6-2.

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Bellucci ha salvato cinque palle break nel terzo set, dimostrando una grande capacità di rimanere concentrato anche quando la partita si è complicata. Nonostante la vittoria del primo parziale, il tennista lombardo ha cominciato male nel secondo, perdendo il servizio a zero nel quarto gioco. Etcheverry ha allungato sul 4-1 e ha avuto cinque palle break nel sesto game, ma Bellucci ha riuscito a salvarle.

Una prova di resistenza e concentrazione

Nell’ottavo game, però, Bellucci ha perso nuovamente il servizio e ha visto il set andare a favore dell’argentino. Nel terzo set, però, l’italiano ha trovato la sua forza, salvando una palla del controbreak nell’ottavo game e chiudendo il set per 6-4. La vittoria di Bellucci è stata una prova di resistenza e di capacità di rimanere concentrato anche quando la partita si è complicata. La vittoria di Bellucci è un segnale positivo per il suo tournee, che lo vede in una posizione di vantaggio rispetto a molti avversari. La sua prestazione ha visto un equilibrio tra attacco e difesa, con un’efficacia notevole nel servizio e nella gestione dei punti chiave. La sua vittoria contro Etcheverry, un avversario di alto livello, conferma la sua posizione tra i migliori tennisti italiani.

Con questa vittoria, Bellucci ha dato un ottimo inizio al suo tournee nell’ATP 250 di Almaty. La sua prestazione ha visto un equilibrio tra attacco e difesa, con un’efficacia notevole nel servizio e nella gestione dei punti chiave. La sua vittoria contro Etcheverry, un avversario di alto livello, conferma la sua posizione tra i migliori tennisti italiani. Ora, il tennista lombardo si prepara al secondo turno contro Terence Atmane, un avversario che potrebbe metterlo a dura prova.