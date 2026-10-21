Sofia Goggia torna a sciare dopo due virus: “Non riuscivo a parlare né a camminare”

Sofia Goggia, medagliata olimpica, ha ripreso a sciare dopo aver superato due infezioni virali che le hanno causato gravi sintomi fisici e neurologici. La campionessa italiana, in vista della seconda prova della Coppa del Mondo a Killington, ha rivelato di aver vissuto momenti di confusione e debolezza, tanto da non riuscire a camminare o parlare con normalità. La sua esperienza, raccontata in un’intervista, mette in luce l’impatto dei virus chikungunya e parvovirus B19 sulla sua preparazione sportiva.

Due infezioni che hanno messo in discussione la sua capacità di muoversi

Dopo aver subito due infezioni consecutive, Goggia ha spiegato come il suo corpo fosse stato messo in seria difficoltà. “Temblava, me costava caminare e parlare”, ha detto la campionessa, ricordando come la sua capacità di muoversi fosse ridotta drasticamente. “Non riuscivo neppure a salire le scale, e a volte perdevo il filo della conversazione”, ha aggiunto, descrivendo la sua condizione con una certa lucidità. La sua voce, però, ha rivelato un forte senso di determinazione.

Pubblicità

La sua ripresa è lenta ma costante

Nonostante i sintomi, Goggia ha iniziato a tornare a muoversi, pur con una grande attenzione al suo corpo. “Tengo che gestire l’energia con cura”, ha spiegato, sottolineando come il suo recupero richieda un approccio paziente. Durante i primi allenamenti, il suo sistema nervoso ha reagito con un collasso dopo poco tempo, ma la campionessa ha riferito di sentirsi “più forte ogni giorno”. “Voy por buen camino”, ha detto, indicando un progresso che, seppur lento, è in atto.

Un cambiamento di prospettiva dopo l’esperienza

La sua esperienza con i virus ha anche modificato la sua visione della vita. “Sì, non solo sullo sci, ma sulla vita in generale”, ha affermato Goggia, rivelando come l’esperienza l’abbia spinta a riflettere su ciò che è veramente importante. “Voglio vivere i miei anni restanti con il cuore più leggero”, ha detto, mostrando una volontà di vivere con maggiore serenità. Questo cambiamento di prospettiva, però, non ha cancellato la sua passione per lo sport, anzi, l’ha resa più forte.

Goggia ha anche rivelato che dovrà continuare a prendere alcuni farmaci per supportare il suo recupero, ma ha espresso fiducia nel suo futuro. “Sono pronta a tornare in gara”, ha concluso, mostrando una determinazione che la distingue come atleta e come persona. La sua storia, però, non è solo una testimonianza di resilienza, ma anche un invito a riflettere su come la salute fisica e mentale possa influenzare la vita di un atleta di alto livello. La campionessa ha anche sottolineato come la sua condizione fosse stata così grave da non riuscire a pronunciare bene le parole o a muoversi con normalità. “Me costava caminare e parlare”, ha ricordato, mostrando come i sintomi fossero stati estremi. Nonostante tutto, Goggia ha espresso fiducia nel suo recupero e nel suo ritorno in gara, dimostrando una forza interiore che la accompagna anche nei momenti più difficili.