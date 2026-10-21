Joan Mir si perde nuovamente al GP d’Australia per misteriose condizioni di salute

Joan Mir, pilota della Honda, si perde nuovamente al Gran Premio d’Australia, con il mistero delle sue condizioni di salute che rimane inspiegato. Il Mallorquino, che ha già perso quattro gare consecutive, non ha potuto completare la prova del San Marino, e le spiegazioni fornite da HRC hanno sollevato ulteriore preoccupazione. La mancanza di un diagnosi chiara ha portato a un’altra assenza, con Mir che si ritira nuovamente, questa volta al GP d’Australia. La squadra Honda, che ha appena annunciato le sue linee per la prossima stagione, dovrà affrontare la gara con solo tre piloti in pista: Luca Marini, Johan Zarco e Diogo Moreira.

Condizioni di salute non chiarite

Le analisi effettuate su Mir hanno rivelato un “anomalia” che non ha dato risposte definitive. Ángel Charte, capo del team medico del MotoGP, ha spiegato che la mancanza di energia ha iniziato a influenzare il rendimento del pilota durante le ultime settimane. Tuttavia, non è stato possibile stabilire una causa precisa, e Mir si è nuovamente ritirato. Questo scenario ha reso necessario un ulteriore sostituzione, con Marini che dovrà rappresentare la squadra Honda in pista.

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Una stagione difficile per Mir

Joan Mir, campione del mondo del 2020, ha visto il suo campionato interrotto più volte a causa di problemi di salute. Dopo l’assenza in Austria, il pilota è stato sostituito da Nakagami, Chantra e Aleix Espargaró, ma quest’ultimo ha subito un incidente che lo ha costretto a uscire. Ora, con Mir che si perde nuovamente, Honda dovrà affrontare la gara con un numero ridotto di piloti. La squadra, che ha già annunciato le sue scelte per la prossima stagione, attende una risposta definitiva sullo stato di salute del pilota per poter pianificare al meglio il resto della stagione.

La mancanza di un chiaro quadro clinico ha reso la situazione di Mir sempre più preoccupante. Nonostante le spiegazioni fornite da HRC, non è stato possibile stabilire una causa precisa per le sue condizioni. Questo ha portato a un’altra assenza, con Mir che si perde nuovamente al GP d’Australia. La squadra Honda, che ha già visto il pilota sostituito in più occasioni, dovrà affrontare la gara con un numero limitato di piloti, con Marini che dovrà rappresentare la squadra in pista.

Joan Mir si perde nuovamente al GP d’Australia

Honda dovrà schierare solo tre piloti

Non è stato possibile stabilire una causa precisa per le sue condizioni

La situazione di Mir rimane misteriosa, con le analisi non sufficienti a dare una risposta definitiva. La mancanza di un chiaro quadro clinico ha reso la sua assenza al GP d’Australia inevitabile. La squadra Honda, che ha già visto il pilota sostituito in più occasioni, dovrà affrontare la gara con un numero limitato di piloti, con Marini che dovrà rappresentare la squadra in pista. La situazione rimane in sospeso, con la speranza che Mir possa tornare al più presto in pista.

La mancanza di un diagnosi chiara ha reso la situazione di Mir sempre più preoccupante.

La squadra Honda dovrà affrontare la gara con un numero limitato di piloti.