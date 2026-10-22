Kostyuk si ritira a Ningbo, Alexandrova nei quarti con un derby ceco in vista

Il torneo WTA di Ningbo 2026 ha visto un momento di tensione e sorpresa con il ritiro di Marta Kostyuk dopo il primo set contro Ekaterina Alexandrova. La ucraina, in difficoltà, ha deciso di abbandonare la partita, permettendo alla russa di proseguire senza ulteriori ostacoli. Alexandrova, così, ha affrontato nei quarti di finale Leylah Fernandez, canadese vincitrice di un match di tre set contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Il derby ceco, invece, si è materializzato con l’incontro tra Marie Bouzkova e Sara Bejlek, entrambe in ottima forma dopo vittorie decisive.

Un ritiro che chiude la Race WTA

Il ritiro di Kostyuk ha avuto conseguenze significative per la Race WTA, visto che l’ucraina non ha più possibilità di raggiungere Karolina Muchova, l’unica rimasta in corsa per il posto in finale a Indian Wells. La sconfitta di Kostyuk ha messo fine a una corsa che aveva visto diverse contendenti in competizione, ma senza successo per la giocatrice ucraina. Alexandrova, invece, ha sfruttato l’assenza dell’avversaria per proseguire nel torneo e affrontare un match di alto livello contro Fernandez.

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Il ritiro di Kostyuk ha cambiato il corso del torneo, aprendo la strada a nuove opportunità per Alexandrova.

Un’altra vittoria per Bouzkova e Bejlek

Nei quarti di finale, Marie Bouzkova ha sconfitto in due set Anastasia Zakharova, mentre Sara Bejlek ha battuto Sorana Cirstea in due set. Entrambe le giocatrici si sono dimostrate in forma, con un gioco solido e una capacità di reazione elevata. Il derby ceco, quindi, si presenta come un match di alto interesse, con due tenniste in ottima condizione e con la possibilità di portare a casa una vittoria importante.

Il torneo di Ningbo, che si svolge su cemento, ha visto diverse partite di grande intensità, con risultati che hanno messo in luce la forza e la determinazione delle giocatrici. La vittoria di Alexandrova e la prestazione di Bouzkova e Bejlek hanno reso il quadro dei quarti di finale molto interessante, con un’attenzione particolare sul derby ceco che potrebbe diventare un momento chiave del torneo. Con il ritiro di Kostyuk e le vittorie di Alexandrova, Bouzkova e Bejlek, il WTA Ningbo 2026 si avvia verso una fase decisiva, con le prossime partite che potrebbero definire i prossimi passi delle giocatrici in vista dei prossimi tornei. Il calendario, inoltre, si prepara a nuove sfide, come l’ultima parte del calendario di Los Angeles 2028, che vedrà la partecipazione di importanti figure del tennis internazionale.

Il derby ceco rappresenta un’occasione importante per entrambe le giocatrici, con un match che potrebbe influenzare i prossimi passi del torneo.