Cobolli sfida Wawrinka agli ottavi di ATP Lione 2026: orario, tv, streaming

Flavio Cobolli e Stan Wawrinka si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Lione 2026, in programma giovedì 22 ottobre. L’incontro, che si terrà sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes, è stato fissato per le ore 19.00, dopo un’apertura del programma alle 12.00. Il match farà parte del programma del torneo francese, che vede la partecipazione di tanti giocatori italiani e francesi. Cobolli, numero 1 del seeding, ha vinto entrambi i precedenti contro Wawrinka, dimostrando una forma in costante crescita. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV e OA Sport, che offrirà la diretta live testuale.

Un confronto tra due stili diversi

Flavio Cobolli, numero 1 del seeding, affronta Stan Wawrinka, veterano svizzero che si appresta a lasciare il tennis professionistico a fine stagione. Wawrinka, che ha vinto tre Slam, ha sconfitto a sorpresa il giovane spagnolo Martin Landaluce per 6-3, 6-7, 7-6, meritandosi la wild card per il main draw. Cobolli, che ha vinto entrambi i precedenti contro Wawrinka, si è imposto a Shanghai nel 2024 e alla United Cup dello scorso gennaio. Il match sarà l’occasione per un confronto tra due stili diversi, con Cobolli che punta su una tecnica precisa e Wawrinka che si basa su esperienza e resistenza.

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Il match tra Cobolli e Wawrinka sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 12.00. Il torneo di Lione 2026 vede la partecipazione di tanti top player, tra cui Jannik Sinner, che rimane il migliore al mondo al servizio. Il match tra Cobolli e Wawrinka potrebbe essere un passo importante per il tennista italiano, che ha dimostrato di essere in forma e in costante crescita.

Il programma del torneo e le altre partite

Il programma del torneo di Lione 2026 è ricco di partite interessanti, con tanti giocatori italiani e francesi in campo. Tra le altre partite, si segnala il match tra Valentin Vacherot e Luca Van Assche, nonché la sfida tra Pierre-Hugues Herbert e Taylor Fritz. Il torneo, che si svolge a Lione, vede la partecipazione di tanti top player, tra cui Jannik Sinner, che rimane il migliore al mondo al servizio. Il torneo di Lione 2026 rappresenta un’occasione importante per i giocatori che partecipano. Flavio Cobolli, in particolare, ha bisogno di mettere in cascina almeno un centinaio di punti per ampliare il vantaggio nella Race sull’australiano Alex De Minaur, che si trova a -660 dal romano. Il match contro Wawrinka potrebbe essere un passo importante per il tennista italiano, che ha dimostrato di essere in forma e in costante crescita.

La partita tra Cobolli e Wawrinka sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV e OA Sport, che offrirà la diretta live testuale. Gli appassionati di tennis potranno seguire l’evento in tempo reale, con la possibilità di vivere l’azione in diretta. Il torneo di Lione 2026 è un evento importante per il circuito ATP, con tanti giocatori in campo e tante partite interessanti da seguire.