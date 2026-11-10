All Star Game 2028 a Miami, dopo 38 anni

La NBA ha annunciato che l’All Star Game del 2028 si terrà a Miami, dopo un’assenza di 38 anni. L’evento, che si svolgerà il 20 febbraio 2028, avrà luogo presso il Kaseya Center, l’arena della squadra Miami Heat. La decisione è stata resa nota da Shams Charania, insider di ESPN, che ha spiegato come la scelta di Miami sia frutto di una collaborazione diretta tra la lega e la squadra locale. La città, che ospiterà l’evento per la prima volta dal 1951, ha visto l’All Star Game solo in precedenti occasioni, tra cui Phoenix nel 2027.

Una scelta inaspettata e un’opportunità unica

La scelta di Miami non è casuale: la città ha superato un problema di sovrapposizione di date con l’evento nautico Miami International Boat Show, che fino adesso aveva impedito l’utilizzo dell’arena. Questa volta, grazie a una coincidenza di calendario, l’All Star Weekend potrà svolgersi senza interruzioni. Inoltre, il Miami Herald ha rivelato che la NBA ha “chiamato” gli Heat per la scelta, un’azione che indica un forte interesse per la città e per la sua capacità di ospitare eventi di grandi dimensioni.

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Un evento in evoluzione e un futuro incerto

Nonostante l’annuncio positivo, rimane da chiarire il format dell’All Star Game, che negli ultimi anni ha visto modifiche significative per cercare di riconquistare l’attenzione del pubblico. L’evento, che un tempo era un momento di spettacolo e celebrazione, si è trasformato in un’occasione più focalizzata sulla sicurezza e sulla qualità del gioco. La NBA, però, sembra intenzionata a rilanciare l’evento, con Miami come scelta strategica per rafforzare la sua presenza nel Sud degli Stati Uniti. La decisione di portare l’All Star Game a Miami rappresenta un passo importante per la lega, che cerca di mantenere vive le sue radici e di riconquistare l’appeal di un evento che, pur essendo un’istituzione, ha visto un calo di interesse negli ultimi anni. Con l’evento del 2028, la NBA spera di rilanciare l’evento e di offrire un’esperienza unica ai giocatori e al pubblico.

La scelta di Miami è frutto di una collaborazione diretta tra la NBA e la squadra locale. La città, che non ospitava l’evento da oltre trent’anni, ha visto un’opportunità unica per rafforzare il legame con la lega. La decisione, resa nota da Shams Charania, indica un interesse crescente per la città e per la sua capacità di ospitare eventi di grandi dimensioni. La sovrapposizione con l’evento nautico è stata superata grazie a una coincidenza di calendario. Questa volta, l’All Star Weekend potrà svolgersi senza interruzioni, un aspetto che ha contribuito a rendere la scelta di Miami più appetibile per la NBA.

Il 2028 sarà l’anno in cui l’All Star Game si svolgerà a Miami.

La scelta è stata resa nota da Shams Charania, esperto di ESPN.

La NBA ha collaborato direttamente con gli Heat per l’organizzazione.

Con l’evento in programma per il 20 febbraio 2028, Miami si prepara a ospitare un momento importante per la NBA, un’occasione per rafforzare il legame tra la lega e la città, che ha dimostrato di essere in grado di offrire un ambiente adatto a un evento di questo calibro.