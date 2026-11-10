Aryna Sabalenka vince al tie-break contro Muchova alle WTA Finals 2026

Aryna Sabalenka ha aperto con una vittoria alle WTA Finals 2026, battendo Karolina Muchova in un match intenso e tecnico giocato sul campo 2 di Indian Wells. La numero 2 del mondo ha dominato il tie-break decisivo per 7-2, portando a casa il successo dopo un’ora e 53 minuti di gioco. Il match, che ha visto scambi di alta qualità e momenti di tensione, ha segnato l’esordio positivo della bielorussa in un torneo che si svolge in un impianto solitamente utilizzato per eventi di alto livello come il combined Masters 1000 e WTA 1000.

Un match di dettagli e di resistenza

Sebbene non abbia brillato come si aspettava, Sabalenka ha dimostrato una grande capacità di gestire la partita, soprattutto nel momento cruciale del tie-break. La giocatrice ha sfruttato una migliore resa con la prima (75% di punti vinti) rispetto a Muchova (63%), nonostante entrambe le serve non abbiano dato grandi risultati (59% di prime in campo). Il controllo del match è stato spesso in mano alla bielorussa, che ha sfruttato le occasioni create grazie a una combinazione di potenza e servizio.

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La resistenza di Sabalenka si fa sentire nel tie-break

Nel secondo parziale, la situazione si è fatta molto combattiva fin dalle prime fasi. Muchova ha tentato di prendere il controllo del match, riuscendo a piazzare un break a 15, ma Sabalenka ha reagito immediatamente con un controbreak. La ceca, però, ha mostrato alcune difficoltà con il dritto, un fattore che ha contribuito alla sua mancanza di controllo nel momento più cruciale. La bielorussa ha perso il controllo della partita a 30 sul 5-5, ma ha nuovamente sfruttato gli errori di Muchova per chiudere il match.

Un avvio di giornata che promette

Il successo di Sabalenka ha aperto una giornata promettente per la WTA Finals 2026, con il prossimo match tra Andreeva e Svitolina. Il match contro Muchova ha visto una combinazione di stili diversi, con la bielorussa che ha sfruttato la sua potenza e la capacità di mantenere il controllo del gioco. Nonostante i momenti di tensione e le opportunità perse, Sabalenka ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del match, chiudendo il match con un tie-break che ha messo in mostra la sua resistenza e la sua capacità di adattarsi alle situazioni. Il match ha visto un confronto di stili, con Muchova che ha tentato di prendere il controllo del gioco, ma Sabalenka ha sfruttato le sue qualità per mantenere il controllo e portare a casa la vittoria. Il successo di Sabalenka ha aperto una giornata di WTA Finals 2026 che promette di essere ricca di emozioni e di confronti di alto livello.