Guido Monaco: Alcaraz non è inattaccabile, Djokovic non ha rispetto per la sua carriera

Guido Monaco, voce di Eurosport, ha commentato in una recente puntata di TennisMania le prestazioni di alcuni top player del tennis, mettendo in luce sia i progressi di Carlos Alcaraz che le critiche rivolte a Novak Djokovic. L’analisi, in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha toccato diversi temi, tra cui la maturità del numero uno del mondo e la situazione del serbo, che sembra non rispettare la sua stessa carriera.

Alcaraz non è inattaccabile

Monaco ha espresso la sua opinione sulle prestazioni di Alcaraz, sottolineando che non è un giocatore intoccabile. “Con un servizio che va e viene e con una gestione della partita così credo che non sia intoccabile”, ha detto. L’esperto ha anche analizzato il match tra Alcaraz e Fritz, in cui il spagnolo ha avuto la possibilità di vincere, ma ha perso a causa di un atteggiamento titubano del francese. “Fritz è stato titubante nel prendere la rete, si è fermato a metà campo ed Alcaraz è arrivato bene”, ha commentato Monaco.

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Djokovic non ha rispetto per la sua carriera

Monaco ha anche criticato Djokovic, sottolineando che non sembra rispettare la sua stessa carriera. “Djokovic ha perso con Hijikata e prima aveva faticato con Vacherot. Ha perso con Struff e Hurkacz negli altri tornei, non ha rispetto per la sua carriera quando dice di aver risolto i problemi di salute e poi perde così”, ha detto. L’analisi ha anche toccato la situazione del serbo, che sembra non aver rispettato le sue stesse prestazioni.

Monaco ha anche analizzato la situazione di altri giocatori, tra cui Musetti e Van Assche. “Musetti senza una persona che lo guidi come Tartarini è più responsabilizzato e più autonomo. Potrebbe fare un ulteriore scatto di maturità”, ha detto. L’esperto ha anche commentato la crescita di Van Assche, sottolineando che il suo rovescio è straordinario e che sta lavorando al dritto. La puntata di TennisMania ha anche toccato la situazione di Jodar e la sua relazione con il padre. “Jodar ha questa situazione con il padre. Ferrer ha avuto con loro un ruolo sui campi, ma alla fine non hanno optato per quello. Il fatto che non si leghi ora ad un allenatore non fa di lui un folle, non bisona avere fretta”, ha detto Monaco. Concludendo, Monaco ha espresso la sua opinione sulle WTA Finals, sottolineando che l’assenza di Rybakina equilibra il torneo. “La location non è male, non vedo perché non si dovrebbero giocare lì le Finals”, ha detto. La puntata di TennisMania ha offerto un’analisi approfondita del momento del tennis, mettendo in luce sia i progressi di alcuni giocatori che le critiche rivolte a altri.