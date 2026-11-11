Tatjana Smith, la leggenda del olimpismo sudafricano, cambia nazionalità

Tatjana Smith, la leggenda del olimpismo sudafricano, ha annunciato di cambiare nazionalità per rappresentare i Paesi Bajos, un passo che ha suscitato emozione e riflessione nel mondo della natazione. La bracista, che ha vinto quattro medaglie olimpiche, ha condiviso la sua decisione attraverso un video emozionante su Instagram, dove ha espresso il suo legame con il paese d’origine e la sua decisione di seguire le radici familiari. La scelta, motivata da questioni economiche, segna un cambiamento significativo nella sua carriera, ma non nella sua connessione con Sud Africa.

Un legame che non si spezza

Smith, nata in Sud Africa e con radici neerlandesi, ha spiegato che il suo sogno di rappresentare il suo paese d’origine era sempre stato il suo obiettivo principale. “Representar a Sudáfrica en los Juegos Olímpicos era mi mayor sueño de infancia”, ha detto, ricordando come il suo sogno si sia realizzato con quattro medaglie olimpiche. Nonostante la decisione di cambiare nazionalità, Smith ha espresso la sua gratitudé verso la comunità sudafricana, i suoi allenatori e i tifosi che l’hanno supportata. “Esa gratitudé jamás cambiará”, ha aggiunto, sottolineando che il suo legame con Sud Africa rimarrà intatto.

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Un supporto economico chiave

La decisione di Smith è stata influenzata da un sostegno economico che la federazione neerlandese ha offerto, un fattore cruciale per la sua carriera. “La estructura de apporto disponibile le permetterà dedicarsi per completo a su rendimiento e construir una carrera de natazione más sostenible”, ha spiegato la stessa Smith, riconoscendo come il sostegno finanziario neerlandese abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua scelta. La federazione sudafricana, invece, ha ricevuto critiche da parte della stessa atleta, che ha denunciato la mancanza di supporto finanziario e la retention dei premi in contanti.

Smith, che ha già vinto due ori e due argenti in 100 e 200 braza tra Tokyo 2020 e Parigi 2024, ha annunciato di voler partecipare ai Giochi di Los Ángeles 2028. La sua carriera, che ha visto un ritiro dopo Parigi 2024, è tornata in movimento grazie a una decisione che, sebbene difficile, ha aperto nuove opportunità. “Simplemente me da la oportunidad de escribir un nuevo capítulo”, ha detto con emozione, riconoscendo che il suo futuro potrebbe prendere una direzione diversa, ma non per questo meno significativa.

Smith debutterà a livello internazionale con la bandiera neerlandese al Campeonato Mundial de Piscina Corta di Pekín 2026, che si terrà tra tre settimane. La bracista, che ha già vinto in casa nei campionati olandesi, ha dimostrato un’ottima forma, con tempi di 29.54 nei 50 metri, 1:03.92 nei 100 e 2:19.96 nei 200 metri. La sua decisione ha suscitato reazioni da parte del mondo della natazione, ma per Smith, il cambiamento rappresenta un passo necessario per il suo sviluppo come atleta.

La scelta di Smith non è un evento isolato, ma riflette le sfide che molti atleti affrontano quando il supporto economico e strutturale non è sufficiente a sostenere la loro carriera. La sua storia, però, rimane un esempio di dedizione, di passione e di decisioni difficili ma necessarie per raggiungere i propri obiettivi. La leggenda del olimpismo sudafricano, ora neerlandese, continua a scrivere il suo capitolo con determinazione e coraggio.