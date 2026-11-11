Lorena Torres, la spagnola che ha portato le Valkyries a vincere la WNBA

Lorena Torres, esperta in performance e medicina sportiva, ha guidato le Valkyries a vincere la WNBA in due anni, dimostrando un metodo innovativo e una leadership straordinaria.

Lorena Torres, direttrice di performance e del dipartimento medico delle Golden State Valkyries, ha portato un team di soli due anni a vincere la WNBA, dimostrando un metodo di lavoro innovativo e una gestione del rendimento senza precedenti. La sua esperienza, combinata con una visione strategica, ha permesso al team di raggiungere un traguardo che molti consideravano impossibile. La sua presenza è stata cruciale fin dall’inizio, quando la franchigia aveva appena iniziato i suoi primi passi verso il successo. Con un approccio che unisce medicina, fisioterapia e gestione del carico di lavoro, Torres ha trasformato le sfide in opportunità, portando le Valkyries a diventare il team femminile più valioso del mondo.

Un metodo di lavoro unico

Torres ha sviluppato un sistema che integra la preparazione fisica, la gestione del recupero e la salute mentale delle giocatrici. Il suo ruolo non è limitato alla gestione del team, ma include anche la coordinazione tra diversi professionisti, come fisioterapisti, preparatori fisici e scienziati dello sport. Io ho un ruolo più di gestione, spiega. Il mio team, fantastico, esegue la mia visione. Questo approccio ha permesso alle Valkyries di gestire al meglio il carico di lavoro, mantenendo le giocatrici in forma e sanas per i playoff.

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Un percorso di successo iniziato da zero

Il cammino delle Valkyries è iniziato da zero. Quando la franchigia è nata, non esistevano squadre simili in Europa, e la gestione del team era un’impresa complessa. L’anno precedente, aveva dovuto assumere fisioterapisti, preparatori fisici, nutrizionisti, psicologi e chef, creando un team che potesse comunicare e collaborare. La formazione della squadra è avvenuta attraverso il draft di espansione, dove le giocatrici erano scelte da squadre che non avevano più bisogno di loro. Non c’erano grandi nomi, ma c’erano giocatrici che potevano dare una spinta al team.

La chiave del successo fu la gestione del banco. Gestionamos lo máximo posible al cinco titular, spiega. teniendo unas suplentes que nos van a aguantar el marcador. Questo approccio ha permesso alle Valkyries di mantenere un livello di performance elevato anche nei momenti più difficili. La fiducia tra il team e la direttrice di performance è stata cruciale, e la collaborazione con la coach Natalie Nakase ha portato a un piano che è riuscito al meglio.

Torres ha iniziato la sua carriera in Spagna, dove ha lavorato con la Federazione Spagnola, i Spurs e i Sixers. Prima di unirsi alle Valkyries, ha praticato la nuoto sincronizzato, ma ha scelto di dedicarsi agli studi. Ha frequentato la Residencia Joaquín Blume e ha conseguito un master in INEF, continuando a formarsi e a migliorare. La sua esperienza internazionale le ha dato una visione unica del mondo del basket, che ha portato a un metodo di lavoro innovativo e adatto alle esigenze delle giocatrici.

La sua presenza alle Valkyries ha cambiato la percezione del basket femminile in Spagna. Habría que preguntar a los clubes en España por qué no existe una figura como la mía, conclude. pero es que si todavía se creen que yo soy una preparadora física de baloncesto, vamos mal. La sua leadership e la sua capacità di gestire il team hanno portato a un successo senza precedenti, e il futuro sembra promettente per le Valkyries, che hanno dimostrato che il basket femminile può raggiungere traguardi di alto livello.