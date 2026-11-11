Ex-allenatore di nuoto giapponese arrestato per presunti abusi sessuali su minorenni

Un ex-allenatore di nuoto giapponese è stato nuovamente arrestato per presunti abusi sessuali su minorenni, dopo che nuove denunce hanno portato alla sua terza detenzione. L’uomo, un 44enne che ha già subìto due precedenti arresti, è stato accusato di toccamenti inappropriati durante lezioni di nuoto in una scuola di Makinohara B. Le accuse, rivolte a diverse ragazze under 10, sono state presentate da genitori e studenti, ma le indagini interne dell’istituto non hanno confermato i fatti, con tutti i docenti, incluso l’imputato, che hanno negato le accuse.

Abusi sessuali non confermati ma denunce ripetute

Dopo la prima detenzione, l’uomo è stato sospeso in modo definitivo, ma aveva continuato a lavorare come istruttore a tempo parziale nella scuola di nuoto dal 2019. Le accuse si sono ripetute nel tempo, con nuove denunce che lo hanno portato a comparire nuovamente davanti ai carabinieri, questa volta per un contatto fisico inappropriato con una bambina di 10 anni. Anche in questa occasione, l’uomo ha negato di aver commesso l’atto. Nonostante le negazioni, le denunce continuano a crescere, alimentando preoccupazioni per la sicurezza dei minori.

Pubblicità

Scuola rafforza controlli e normative

La scuola ha annunciato misure di prevenzione più severe, tra cui un rafforzamento dei controlli sulle credenziali penali dei docenti, una revisione delle normative relative al contatto fisico durante le lezioni e un aumento del numero di insegnanti donne. Questi provvedimenti seguono le denunce e le contestazioni che hanno portato all’arresto dell’uomo. Nonostante le negazioni, la scuola ha riconosciuto la necessità di migliorare la sicurezza e la protezione dei minori. Le accuse, se confermate, potrebbero portare a conseguenze legali gravi per l’uomo, che ha già subìto due arresti per comportamenti simili. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i genitori e i dipendenti della scuola, che chiedono maggiore trasparenza e controlli più rigorosi. L’episodio rappresenta un caso emblematico di abusi sessuali in contesti sportivi, dove la figura dell’allenatore può diventare un punto di rischio per i minori.

La comunità locale ha reagito con condanna e preoccupazione, con richieste di maggiore vigilanza e di una maggiore responsabilità da parte delle istituzioni. L’uomo, il cui nome non è stato reso pubblico, rimane in stato di arresto e sarà sottoposto a ulteriori indagini. La scuola, intanto, ha annunciato di aver avviato un processo interno per valutare le responsabilità e migliorare le procedure di sicurezza. La situazione rimane in fase di chiarimento, ma le denunce continuano a crescere, alimentando preoccupazioni per la sicurezza dei minori.

Arresto per presunti abusi sessuali su minorenni

Denunce ripetute e negazioni da parte dell’imputato

Scuola rafforza controlli e normative

Leggi anche Un exvelocista britannico in carcere marocchino per abuso di minore