Marc Bernal: a 19 anni ha “retirado” i genitori dal lavoro

Marc Bernal, centrocampista del F.C. Barcelona di 19 anni, ha riconosciuto di aver “retirado” i genitori dal lavoro, definendo l’esperienza come “la cosa più bella” della sua vita. L’annuncio è arrivato durante un’intervista al programma ‘El Partidazo’, dove il giovane calciatore ha spiegato come la sua carriera abbia cambiato la situazione familiare. “Eso es muy bonito para mí”, ha detto Bernal, sottolineando l’importanza di questa realizzazione per lui.

Un passo verso l’indipendenza

Il ragazzo ha spiegato che, poco a poco, i genitori hanno visto come le cose andavano bene, soprattutto dopo che lui ha firmato il contratto con il club catalano, nonostante fosse in fase di recupero da una lesione. La frase “retirado” è usata in senso figurativo, indicando che i genitori non devono più lavorare per sostenere la famiglia. “A partir de ahí se lo fueron pensando y bajaron un poco (el ritmo de trabajo)”, ha raccontato, indicando come la sua carriera abbia influenzato la routine familiare.

Pubblicità

Un’esperienza unica come figlio

Secondo Bernal, essere in grado di “retirar” i genitori è un momento di grande soddisfazione. “Como hijo es una gran sensación”, ha detto, sottolineando l’emozione di poter dare un contributo concreto alla famiglia. Il calciatore, che vive attualmente con la madre e il fratello, ha anche condiviso come la sua vita sia cambiata in modo significativo. “Es lo más bonito…”, ha ripetuto, evidenziando l’importanza di questa fase nella sua vita. La carriera di Marc Bernal, pur essendo ancora in fase iniziale, ha già avuto un impatto notevole. Il ragazzo, che ha firmato il contratto con il Barça nonostante fosse in recupero, ha dimostrato di essere un talento in crescita. La sua storia rappresenta un esempio di come la professione sportiva possa influenzare non solo la vita personale, ma anche quella dei familiari. Nonostante la sua giovane età, Bernal ha espresso una maturità che ha colpito gli ascoltatori del programma. La sua frase “De decir algo grande, es retirar a tus padres” ha suscitato riflessione, mettendo in luce l’importanza di raggiungere obiettivi significativi. La sua esperienza potrebbe diventare un esempio per altri giovani che stanno iniziando a costruire la propria carriera.

Marc Bernal, 19 anni, ha detto di aver “retirado” i genitori dal lavoro.

La frase è stata detta durante un’intervista al programma ‘El Partidazo’.

Il calciatore vive con la madre e il fratello.

La sua storia, però, rimane ancora in fase di sviluppo, e il futuro di Bernal continuerà a essere seguito con attenzione.

Leggi anche Marc Bernal e il futuro al Barça: valutazioni e contratto in discussione