Pisilli: “Mourinho è una persona da cui si può imparare molto”

Niccolò Pisilli, 22 anni, è diventato un simbolo di speranza per la Roma e per l’Italia. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma durante la Nations League, un momento che ha commosso non solo i tifosi, ma anche il tecnico José Mourinho. “Mourinho è una persona da cui si può imparare molto, se parla si deve assorbire al massimo ciò che dice”, ha dichiarato Pisilli, sottolineando l’impatto positivo del tecnico portoghese sulla sua carriera e sulle sue idee di gioco.

Un talento che ha fatto piangere Mourinho

Il gol di Pisilli, segnato in un momento cruciale del match contro il Sheriff Tiraspol, ha suscitato emozioni intense. Il giocatore ha reagito con un’esplosione di gioia, piangendo sul campo e nel vestiario, un momento che ha toccato il cuore del tecnico luso. “Ho dovuto uscire dal vestiario perché, se non lo facevo, avrei cominciato a piangere anch’io”, ha detto Mourinho, riconoscendo l’importanza del momento per la sua carriera. Per Pisilli, il gol non è stato solo un momento di gioia, ma un simbolo di crescita e di realizzazione personale. Il momento fu un’esperienza unica e emozionante, che ha lasciato un segno profondo sia per lui che per il tecnico. Il gol fu un’esplosione di emozioni che ha reso il momento indimenticabile. Il giocatore ha espresso la sua gioia con un’esplosione di lacrime, un momento che ha commosso anche il tecnico.

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Un’esperienza unica con Mourinho

La relazione tra Pisilli e Mourinho è nata durante la sua giovane carriera e si è sviluppata nel corso di due anni e mezzo. “De tutte le esperienze che ha avuto Mourinho come allenatore, i due anni e mezzo che ha passato nella Roma hanno avuto un impatto emotivo speciale sul tecnico luso”, ha spiegato Pisilli. Il tecnico ha trovato in lui un talento che ha potuto svilupparsi, grazie al supporto e alla fiducia che ha dimostrato. “È una persona da cui si può imparare molto per tutto ciò che può dare”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del rapporto tra giocatore e allenatore.

Il rapporto con Mourinho è stato fondamentale per la sua crescita, non solo come giocatore, ma anche come persona. Il tecnico ha creduto in lui fin da subito, permettendogli di esprimersi al meglio. Questo ha reso il loro rapporto unico e speciale. Pisilli ha anche parlato del suo ruolo nella squadra, sottolineando l’importanza del capitano e della leadership. “Totti e De Rossi sono dei veri miti, non si possono confrontare con 20 minuti con il bracciale”, ha detto, riconoscendo l’importanza di giocatori come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Per lui, il momento con il bracciale è stato un onore, ma non un’esperienza paragonabile a quella dei grandi del club.

Il giocatore ha anche parlato del suo futuro e delle sue ambizioni. “Sono bravo, ma il calcio richiede molto allenamento e non posso praticarlo tutti i giorni”, ha detto, riconoscendo la difficoltà del calcio. Per lui, il calcio è un’arte che richiede impegno e dedizione. “È qualcosa che mi colpisce molto, perché sono un ragazzo molto competitivo”, ha aggiunto, sottolineando la sua natura competitiva e la sua passione per il gioco.

Il giocatore ha anche parlato del suo rapporto con la squadra e con la città di Roma. “È un grande onore per me. Una grande emozione. Non ho mai nascosto che sono un tifoso della Roma da piccolo”, ha detto, riconoscendo l’importanza della sua passione per la squadra. Per Pisilli, la Roma non è solo una squadra, ma una parte della sua vita e della sua identità. “Credo che la squadra debba giocare con tranquillità e provare a portare sul campo le idee che ha mostrato negli ultimi partiti”, ha concluso, mostrando la sua fiducia nella squadra e nel suo futuro.