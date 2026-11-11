Il tesoro di Villena rivela tracce di metallo extraterrestre

Nel 1963, durante un’escavazione in una cantera vicino a Villena (Alicante), un gruppo di archeologi ha scoperto un tesoro di oro che si è rivelato un mistero unico. Dopo 60 anni, un team di esperti ha analizzato due pezzi del tesoro e ha trovato tracce di metallo proveniente da meteoriti. Questo risultato ha suscitato grande interesse nell’ambito dell’archeologia e della scienza.

Un tesoro di oro e misteri antichi

Il Tesoro di Villena è uno dei più importanti della Spagna e comprende cuccure, bottiglie e braccialetti d’oro. Tra questi, due pezzi, un braccialetto e una sfera, hanno suscitato particolare interesse. Realizzati tra il 1400 e il 1200 a.C., durante l’Età del Bronze, questi oggetti sono fatti di un metallo oscuro e molto ossidato, che non si adattava al resto del tesoro. La composizione di questi oggetti ha rivelato tracce di níquel, un elemento presente in quantità maggiore nei meteoriti rispetto al ferro terrestre. Questo ha portato gli studiosi a ipotizzare un’origine extraterrestre.

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Un passato svelato

La ricerca ha avuto inizio sei decenni dopo la scoperta. Un team di esperti, guidati dal conservatore pensionato Salvador Rovira-Llorens, insieme a Ignacio Montero Ruiz e Martina Renzi, ha estratto piccole campionature da entrambi i pezzi per analizzarli. La chiave del misterio si trova nel níquel: i meteoriti contengono una quantità maggiore di questo elemento rispetto al ferro terrestre. L’analisi ha rivelato che l’aleazione trovata nei due oggetti indica un’origine extraterrestre. Questi oggetti, se confermati, sarebbero i primi esempi di ferro meteoritico trovati in penisola iberica. La loro composizione ha suscitato interesse anche per la loro origine. Gli studiosi credono che i pezzi siano arrivati in Spagna attraverso rotte commerciali di lunga distanza, simili a quelle che portavano oggetti simili nel Mediterraneo orientale, come il famoso pugnale trovato con Tutankhamun.

La scoperta ha anche un’importante implicazione storica. All’epoca in cui furono realizzati i pezzi, in Europa occidentale non si sapeva fondere il ferro da minerali. Per questo motivo, il metallo proveniente dal cielo era altrettanto prezioso dell’oro o dell’argento. Questo ha reso i pezzi di Villena un esempio unico di come le culture antiche avessero accesso a materiali rari e di origine extraterrestre. Nonostante i risultati iniziali, i ricercatori considerano i loro dati preliminari. La corrosione ha alterato la composizione del metallo, e prevengono ulteriori analisi non invasive per confermare definitivamente l’origine extraterrestre dei due oggetti. Il Tesoro di Villena rimane un simbolo di quanto possa essere affascinante l’archeologia e la scienza.