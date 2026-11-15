Julien Epaillard vince a Stoccarda nella Jumping World Cup 2026-2027

Julien Epaillard ha vinto la Jumping World Cup di Stoccarda, nel quarto appuntamento del circuito 2026-2027, in sella al suo cavallo Le Coultre de Muze. Il forte cavaliere francese ha ottenuto un doppio netto, superando i principali concorrenti e conquistando la vittoria con un tempo di 34.10 al round decisivo. La vittoria gli ha permesso di salire in testa alla classifica generale della FEI Jumping World Cup 2026-2027, con 45 punti, precedendo lo svedese Henrik von Eckermann a 38 e il tedesco Richard Vogel a 37.

Un record di prestazioni in sella a Le Coultre de Muze

Il numero 13 del ranking mondiale ha sfoderato un’ottima prestazione, battendo il brasiliano Eduardo Menezes (H5 Londontime) e lo svedese Peder Fredricson (Alcapone des Carmille), rispettivamente secondi e terzi con tempi di 34.73 e 35.51. La vittoria di Epaillard si aggiunge al successo ottenuto a Lione, confermando la sua posizione di leader nel circuito internazionale. Il tempo di 34.10 ha permesso di superare i principali avversari con un margine significativo.

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Un successo che rafforza la sua leadership nel circuito

La vittoria di Julien Epaillard a Stoccarda rappresenta un ulteriore successo nel suo percorso di eccellenza nel mondo dell’equitazione. Il francese ha dimostrato una combinazione di abilità e precisione, che lo hanno portato a dominare la gara. Il suo cavallo, Le Coultre de Muze, ha giocato un ruolo chiave nel raggiungere il risultato, con un’ottima performance in tutti i round. La sua posizione in classifica generale si conferma solida, con un vantaggio su Henrik von Eckermann.

Al termine della gara, il francese ha chiuso al primo posto, con un tempo che ha permesso di superare i principali concorrenti. La prestazione di Epaillard ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e ha confermato la sua leadership nel circuito internazionale. Il successo a Stoccarda rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso di eccellenza, con la possibilità di mantenere la leadership nella classifica generale fino al prossimo appuntamento a Madrid, previsto per domenica 29 novembre.

Al contrario, l’azzurro Emanuele Camilli ha chiuso al 14esimo posto, con 4 penalità sul percorso tedesco, mentre Roberto Previtali ha completato la sua performance in 32esima piazza. I risultati di Stoccarda hanno messo in luce la competitività del circuito, con prestazioni straordinarie da parte di diversi atleti. La vittoria di Julien Epaillard è un altro successo che conferma la sua posizione di leader nel mondo dell’equitazione, con un futuro promettente nel circuito internazionale. La Jumping World Cup di Stoccarda ha visto un’altra vittoria di Julien Epaillard, che ha dimostrato una combinazione di abilità e precisione. La sua prestazione ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e ha confermato la sua leadership nel circuito internazionale. La vittoria a Stoccarda rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso di eccellenza.