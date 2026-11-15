Juventus e Napoli in bilico per la Champions, bookmaker favoriscono Conte e Pioli

La Juventus e il Napoli, due squadre che hanno visto il loro destino legato alla Champions League, si trovano in una situazione di incertezza dopo la sosta. I due club, nonostante i pareggi contro Fiorentina e Lazio, non hanno sfruttato l’occasione per avvicinarsi alla zona Champions. I numeri, rispettivamente sei e nove punti, mettono a rischio le panchine di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. I bookmaker, attraverso i dati di Goldbet e Better, indicano come alternative possibili per i due allenatori, con Antonio Conte e Stefano Pioli come primi candidati.

La sfida per la Champions si fa più complicata

La Juventus, che si trova a sei punti di distanza dalla zona Champions, ha visto il suo allenatore Luciano Spalletti rimanere in bilico. I bookmaker, attraverso i loro dati, hanno indicato Antonio Conte come primo candidato per la panchina bianconera, a quota 5,00, seguito da Didier Deschamps a 6,00. Stefano Pioli, invece, è indicato come alternativa più defilata, a 8,00, ma è il principale candidato per la squadra napoletana. Per il Napoli, che si trova a nove punti di distanza, le possibilità si aprono su più fronti, con Vincenzo Montella e Sergio Conceicao come alternative a 8,00 e 10,00, rispettivamente.

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Le alternative per i due allenatori si fanno sempre più complesse, con i bookmaker che indicano diverse opzioni. Per la Juventus, il ritorno di Antonio Conte rappresenta una possibilità concreta, nonostante la sua esperienza in casa. Il tecnico, noto per la sua capacità di gestire squadre di alto livello, potrebbe portare una nuova dinamica al club. Per il Napoli, invece, Stefano Pioli, che ha già dimostrato di sapere gestire le squadre di Serie A, è visto come una soluzione di continuità.

Un futuro incerto per due allenatori

La situazione delle due squadre, Juventus e Napoli, si fa sempre più incerta. La mancanza di risultati positivi ha messo a rischio le panchine di Spalletti e Allegri, con i bookmaker che indicano diverse alternative. Per la Juventus, Antonio Conte e Didier Deschamps sono i principali candidati, mentre per il Napoli, Stefano Pioli, Vincenzo Montella e Sergio Conceicao rappresentano le opzioni più probabili. La scelta non è semplice e dipende da diversi fattori, tra cui la strategia del club e le aspettative dei tifosi. La Champions League, che rappresenta un obiettivo importante per entrambi i club, si allontana sempre di più, con i numeri che mettono a rischio le panchine di Spalletti e Allegri. I bookmaker, attraverso i loro dati, indicano diverse alternative, ma la scelta finale dipende da diversi fattori, tra cui la strategia del club e le aspettative dei tifosi.