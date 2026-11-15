Anna Kalinskaya si sposa: il nuovo marito è un atleta argentino

Anna Kalinskaya, tennista russa ex fidanzata di Jannik Sinner, ha annunciato il fidanzamento e le imminenti nozze con Tomas Ferrari, un atleta e influencer argentino. La notizia è arrivata attraverso un post su Instagram, in cui la tennista ha condiviso una foto che ritrae la coppia mentre si scambia un bacio, accompagnata da un messaggio: «Non vedo l’ora che inizi il nostro nuovo capitolo». L’annuncio segna un nuovo capitolo della vita personale della Kalinskaya, che ha vissuto un periodo di relazione con Sinner tra primavera e autunno del 2024.

Chi è Tomas Ferrari

Tomas Ferrari, nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Argentina, è un atleta e influencer che ha già avuto una relazione con Kalinskaya prima della sua parentesi con Sinner. Specializzato nel salto in alto, ha gareggiato a livello universitario negli Stati Uniti per gli Arkansas Razorbacks, squadra della University of Arkansas. Oltre a essere un atleta, Ferrari è attivo sui social media e gestisce un profilo Instagram con oltre 70.000 follower. Lavora inoltre come content creator e brand ambassador, contribuendo al suo successo online.

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Un passato condiviso

La relazione tra Kalinskaya e Ferrari sembra essere nata da un legame di interesse reciproco, condiviso anche attraverso le attività sportive e la presenza sui social. Prima di incontrare Sinner, la tennista aveva già avuto un legame con l’atleta argentino, che ha rivelato di essere stato un punto di riferimento nella sua vita. La decisione di sposarsi rappresenta un passo importante per Kalinskaya, che ha trovato un partner con cui condividere non solo la vita privata, ma anche le passioni e le ambizioni.

La Kalinskaya, che ha vissuto un periodo di relazione con Sinner tra primavera e autunno del 2024, ha scelto di concentrarsi su un nuovo inizio con Ferrari. La sua carriera, già in crescita, sembra ora trovare un equilibrio tra vita personale e professionale, grazie a un partner che condivide i suoi valori e le sue passioni. La coppia ha già iniziato a costruire un futuro insieme, con un impegno che va oltre il semplice fidanzamento. Il matrimonio di Anna Kalinskaya e Tomas Ferrari rappresenta un momento di trasformazione nella vita della tennista russa. Dopo un periodo di relazione con Sinner, la Kalinskaya ha trovato un nuovo compagno con cui condividere un progetto di vita. La decisione di sposarsi segna un passo importante, che riflette una scelta di affetto e di condivisione, ma anche di stabilità e di crescita personale. La coppia, con un legame che sembra solido, si prepara a vivere un nuovo capitolo insieme.

Anna Kalinskaya e Tomas Ferrari si sposano dopo un periodo di fidanzamento.

Tomas Ferrari è un atleta argentino specializzato nel salto in alto.

La Kalinskaya ha condiviso la notizia su Instagram con una foto e un messaggio.

La decisione di sposarsi rappresenta un momento di cambiamento per Anna Kalinskaya, che ha trovato un partner con cui condividere la vita. La coppia, con un legame che sembra solido, si prepara a vivere un nuovo capitolo insieme, con un impegno che va oltre il semplice fidanzamento.