Un turista sopravvive all’attacco di un’ippopotamo durante la luna di miele e viene salvato dalla moglie

Un turista statunitense di 31 anni, Samuel, ha sopravvissuto a un attacco di un’ippopotamo durante la sua luna di miele in Botsuana, grazie all’intervento della moglie. L’incidente si è verificato durante un’escursione in canoa nel delta dell’Okavango, dove l’animale ha aggredito la coppia, causando ferite gravi a Samuel. La moglie, che è caduta in acqua insieme a lui, ha reagito con coraggio, colpendo l’ippopotamo a mani nude per farlo scappare e salvare il marito. Dopo un intervento di soccorso con un elicottero, Samuel è stato trasportato in un ospedale in Sud Africa e ha ricevuto un intervento chirurgico d’urgenza che gli ha salvato la vita.

Un attacco improvviso e una reazione coraggiosa

Samuel ha raccontato che l’attacco dell’ippopotamo è stato improvviso e estremamente potente. L’animale lo ha afferrato per il torso e lo ha trascinato verso il fondo del pantano, causandogli ferite gravi che hanno esposto i suoi intestini. “Fui più forte di quanto mai avevo sperimentato in vita mia”, ha detto Samuel, riferendo l’esperienza in una pubblicazione su Instagram. Il guida aveva avvertito poco prima che l’ippopotamo aveva le fauci aperte, ma non è stato possibile evitare l’attacco.

Pubblicità

La moglie, unica fonte di speranza

La moglie di Samuel, che aveva appena compiuto 10 giorni di matrimonio, ha reagito con coraggio, cadendo in acqua insieme a lui e affrontando l’ippopotamo a mani nude. “Mi aiutò a uscire dal pantano mentre io caricavo i miei intestini in una mano”, ha raccontato Samuel. La donna ha colpito l’animale ripetutamente finché non ha smesso di attaccare e ha lasciato andare il marito. La sua azione ha salvato la vita di Samuel, che ha sottolineato come la sua moglie fosse stata la sua unica fonte di speranza in quel momento di terrore.

Dopo l’attacco, Samuel è rimasto per 13 ore in una tenda, senza analgesici, a causa del blocco dell’area aerea e della mancanza di segnali. Ha ricevuto istruzioni mediche via telefono e solo dopo un intervento di soccorso con un elicottero è stato trasportato in un ospedale in Sud Africa, dove è stato sottoposto a una laparotomia d’urgenza. L’intervento ha salvato la sua vita, ma ha lasciato cicatrici fisiche e emotive. L’incidente ha sconvolto la coppia, che aveva appena iniziato la loro vita coniugale. La loro luna di miele, che aveva dovuto affrontare un’esperienza traumatica, ha lasciato un’impronta profonda. Samuel ha espresso gratitudine per la sua moglie, che ha dimostrato coraggio e dedizione in un momento di estrema emergenza. L’esperienza ha anche messo in luce i rischi di escursioni in aree selvagge, dove gli animali possono essere pericolosi e le situazioni possono diventare estremamente critiche.

Samuel, 31 anni, statunitense, ha sopravvissuto all’attacco di un’ippopotamo in Botsuana.

La moglie ha salvato il marito colpendo l’ippopotamo a mani nude.

L’incidente si è verificato durante un’escursione in canoa nel delta dell’Okavango.

Samuel è stato trasportato in Sud Africa e ha ricevuto un intervento chirurgico d’urgenza.

La storia di Samuel e della sua moglie rappresenta un esempio di coraggio e dedizione in un momento di estrema emergenza. L’esperienza ha lasciato un’impronta profonda, ma anche una testimonianza di amore e resilienza. La loro luna di miele, sebbene traumatica, è diventata un ricordo che li unirà per sempre.