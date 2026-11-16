Carlos Alcaraz ha aperto con successo il suo cammino alle ATP Finals 2026, vincendo in meno di 70 minuti contro l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 6-2. Il numero uno del mondo, ex campione del mondo, ha espresso fiducia nel suo gioco su cemento indoor, affermando di sentirsi in grado di competere con tutti i top player del circuito. L’evento si svolge in corso di svolgimento sulle piste della Inalpi Arena di Torino, ultima grande competizione del calendario ATP.

Un inizio solido e una fiducia crescente

Alcaraz ha dichiarato in conferenza stampa che, nonostante non si senta imbattibile, ci sono momenti in cui si sente molto a suo agio in ogni aspetto del gioco. “Ho la sensazione di essere superiore al mio avversario praticamente in tutto”, ha detto il 23enne spagnolo. L’atleta ha sottolineato come, quando riesce a rispondere a ogni servizio e sente che l’avversario non riesce a entrare nel suo gioco, tutto comincia a funzionare molto bene. Questo atteggiamento ha portato al successo contro Tiafoe, un giocatore di alto livello, ma che ha visto il suo piano di gioco superato.

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Adesso sento di poter giocare alla pari con tutti anche indoor, contro giocatori con grandi servizi, colpi molto pesanti e traiettorie più piatte. Questa frase, detta da Alcaraz, sintetizza l’evoluzione del suo approccio al tennis su cemento indoor, un aspetto che ha sempre ritenuto un punto di forza ma che ha visto migliorare con l’esperienza.

Un rapporto speciale con il torneo

Alcaraz ha espresso un’idea di privilegio e di opportunità unica nel suo rapporto con le ATP Finals. “Giocare qui è sempre un privilegio. Qualificarsi alle Finals, affrontare i migliori giocatori del mondo e vivere una settima del genere è qualcosa di speciale ogni anno”, ha detto. L’atleta ha anche sottolineato che, nonostante l’anno sia stato molto diverso dal solito, la partita di oggi non è stata per lui qualcosa di speciale rispetto alle altre edizioni. Questo atteggiamento di maturità e consapevolezza ha contribuito al suo buon inizio.

Il giocatore ha anche parlato del suo rapporto con la superficie indoor, affermando di aver sempre creduto in se stesso su cemento. “Semplicemente sentivo che altri giocatori fossero un po’ più forti di me su questa superficie. Era una questione di tempo, di esperienza e soprattutto di capire meglio come bisogna giocare indoor”, ha spiegato. Ora, però, sente di aver raggiunto un livello in cui può esprimere un ottimo tennis anche su questa superficie.

Alcaraz ha anche parlato delle sue condizioni fisiche, dichiarando di muoversi normalmente e di sentirsi molto bene nei movimenti. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura del ginocchio, che ha seguito con attenzione insieme al suo fisioterapista. “Cerco di fare tutto nel modo corretto fuori dal campo per arrivare nelle migliori condizioni possibili e non permettere al ginocchio di crearmi troppi problemi”, ha detto. L’atleta ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per la gestione della sua salute, un aspetto cruciale per mantenere un livello di prestazione elevato. Con un inizio solido e una fiducia crescente, Carlos Alcaraz si prepara a proseguire il suo cammino alle ATP Finals 2026, un evento che rappresenta un’importante opportunità per accumulare esperienza e confrontarsi con i migliori del mondo. Il suo percorso è appena iniziato, ma le sue parole e le sue prestazioni suggeriscono un futuro pieno di potenzialità e determinazione.