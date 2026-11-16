Disney+ e ESPN hanno annunciato un accordo esclusivo con la promotora spagnola WOW FC per trasmettere i prossimi eventi di arti marziali miste (MMA) in diretta e on demand. L’accordo permetterà ai fan in Spagna di seguire i combattimenti di WOW FC in modo completo, con accesso a contenuti esclusivi, previe e analisi. L’evento di apertura sarà WOW 34 Valencia, in programma il 21 novembre al Roig Arena. La collaborazione rappresenta un importante passo avanti per il settore dei combattimenti in Spagna, con un incremento previsto del numero di biglietti venduti nel 2026 rispetto al 2025.

Un accordo per il futuro del MMA in Spagna

La partnership tra WOW FC e Disney+ e ESPN è stata annunciata in un contesto di crescita per la promotora spagnola. WOW FC, che ha registrato un record di 14.000 spettatori in una sola serata nel 2026, ha visto un incremento del numero di partecipanti in diverse città come Lisboa, Madrid, Barcelona, Valencia e altre. L’accordo include la trasmissione in diretta di tutti gli eventi di WOW FC, insieme a contenuti aggiuntivi che raccontano le storie dei luchadores. La collaborazione è vista come un’opportunità per aumentare la visibilità del MMA in Spagna e attrarre un pubblico più ampio.

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WOW FC e i suoi soci di successo

WOW FC, che vanta tra i suoi soci il doppio campione del mondo Ilia Topuria e l’icona globale Cristiano Ronaldo, ha registrato successi in tutte le città in cui ha organizzato eventi. L’evento WOW 34 Valencia, che si terrà il 21 novembre, è uno dei prossimi passi importanti per la promotora. Inoltre, WOW FC ha annunciato il suo cartellone per WOW 35, che chiuderà l’anno con due match principali, tra cui Pepe Torres, Manguelo e Esteche. L’evento sarà trasmesso in diretta su Disney+ e ESPN, con accesso gratuito per i clienti spagnoli.

La collaborazione tra WOW FC e Disney+ e ESPN rappresenta un’importante opportunità per il settore del MMA in Spagna. L’evento WOW 34 Valencia, che si terrà il 21 novembre, sarà il primo a essere trasmesso in diretta su Disney+ e ESPN. La promessa di accesso gratuito e completa copertura dei contenuti ha suscitato interesse tra i fan. La partnership non solo rafforza la posizione di WOW FC come leader nel settore, ma anche la sua espansione a livello internazionale. La promessa di accesso gratuito e completa copertura dei contenuti ha suscitato interesse tra i fan. La partnership non solo rafforza la posizione di WOW FC come leader nel settore, ma anche la sua espansione a livello internazionale. La collaborazione tra WOW FC e Disney+ e ESPN è un passo significativo per il settore del MMA in Spagna.