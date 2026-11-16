Gareth Bale e un fondo d’investimento statunitense si preparano a sfidare una società saudita per l’acquisto del Siviglia, club spagnolo in cerca di nuovi proprietari. L’operazione, che ha visto l’ingresso del gallese nel mercato del calcio come imprenditore, si svolge in un contesto di tensioni e interessi contrastanti. Il club, in difficoltà finanziaria a causa della mancata partecipazione alle coppe europee negli ultimi anni, ha iniziato a cercare acquirenti non vincolanti entro metà dicembre, con l’obiettivo di completare il processo nei primi mesi dell’anno.

Un progetto ambizioso per un ex stella

Il Siviglia, dopo aver ridotto parte delle sue perdite grazie a cessioni come quelle di Akor Adams al Venezia (16 milioni) e di Juanlu Sanchez al Bournemouth (11), si trova in una posizione di equilibrio finanziario più stabile. Tuttavia, per mettere in sicurezza le casse e sanare i disavanzi accumulati negli ultimi cinque anni, serviranno almeno 80 milioni di euro. Il club, che ha affidato il processo di vendita a Goldman Sachs, ha visto l’interesse di diversi gruppi, tra cui la società saudita HD Ventures, che fa capo ai milionari Mansoor e Haider Syed.

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Il ritorno di Bale nel mondo del calcio

Gareth Bale, 37 anni, ha deciso di farsi coinvolgere nel progetto teso all’acquisizione del Siviglia, in un’azione che potrebbe rappresentare la chiusura di un cerchio. Il gallese, noto per la sua carriera al Real Madrid e per la sua doppietta contro il Siviglia nel 2013, ha sempre espresso l’intenzione di tornare nello sport da imprenditore. L’idea di rilevare la proprietà del club andaluso è parte di un piano più ampio per entrare nel mondo del calcio e sfruttare le opportunità di business presenti in questo settore.

Un’offerta non vincolante entro metà dicembre

Gli azionisti del Siviglia auspicano di ricevere offerte non vincolanti entro metà dicembre, con l’obiettivo di completare il processo nei primi mesi dell’anno. L’operazione, che ha basi solide, ha visto l’attivazione di Goldman Sachs per individuare possibili acquirenti. Tuttavia, i tempi si preannunciano stretti, con la concorrenza da parte di diversi gruppi, tra cui la società saudita HD Ventures e i rappresentanti Antonio Lappí e Fede Quintero. Il progetto di Bale e del fondo USA rappresenta una sfida significativa, con il gallese che si presenta come volto pubblico della società “Juggernaut Diversified Sports”, intenzionata a entrare nel settore del calcio. L’interesse per il Siviglia, però, non è limitato a lui: la squadra, con la sua storia e la sua base di supporto, rappresenta un’opportunità di business per chiunque sia in grado di mettere in campo risorse finanziarie e strategie adeguate.

Il Siviglia ha ridotto parte delle perdite grazie a cessioni di giocatori.

Il club ha affidato il processo di vendita a Goldman Sachs.

La concorrenza include una società saudita e un fondo USA.

Il progetto di Bale potrebbe chiudere un cerchio dopo 13 anni.