Joey Veerman, il “Xavi” dei Paesi Bassi tornato in campo: “Ho spento internet”

Joey Veerman, centrocampista del Borussia Dortmund, è tornato a essere un elemento chiave per la squadra olandese dopo un periodo di distacco. Dopo essere stato escluso da Ronald Koeman durante la Nations League contro la Grecia, il giocatore ha trovato un nuovo ruolo e una nuova motivazione. “Ho spento internet”, ha dichiarato Veerman, riferendosi al momento in cui ha scelto di non seguire le critiche esterne per concentrarsi sul proprio gioco. La sua riconciliazione con la squadra olandese, guidata da Xavi, ha portato a un ritorno significativo in campo, con prestazioni che hanno riacceso l’interesse per il suo ruolo nel centrocampo.

Un talento riconosciuto ma escluso

Veerman, classe 1998, ha visto il suo ruolo nella squadra olandese ridotto dopo la Eurocopa 2024, quando è stato sostituito da Koeman a causa di errori in fase di passaggio. Non ha più giocato in campo nazionale durante le eliminatorie, un periodo che ha messo in discussione la sua posizione nella squadra. “È stato un momento doloroso per Veerman, ma ho creduto che dovesse fare un cambio”, ha spiegato Koeman, che ha visto nel giocatore un problema di gestione del pallone. La decisione di non includerlo ha portato a un distacco che ha messo in discussione la sua carriera internazionale.

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La sua esclusione ha creato un momento di svolta per Veerman, che ha scelto di concentrarsi su se stesso e sul proprio gioco.

Un ritorno in Bundesliga e un ruolo chiave

Dopo essere stato reclutato dal Borussia Dortmund per 22 milioni di euro, Veerman ha trovato un ambiente in cui il suo talento è stato apprezzato. Titolare in 11 dei 15 partiti giocati, ha dimostrato di adattarsi bene alla Bundesliga, dove la sua capacità di gestire il pallone e di creare giocate è stata riconosciuta. “Qui si chiedono cose che in Paesi Bassi si chiedono meno”, ha commentato Veerman, riferendosi alla richiesta di prestazioni costanti in una competizione di alto livello. I dati parlano chiaro: è il quarto in termini di azioni progresive, il quarto in passaggi lungi completati e l’ottavo in passaggi completati sotto pressione, con un tasso di successo del 100%.

Le sue prestazioni in Bundesliga hanno confermato il suo valore come giocatore di alto livello. La sua capacità di gestire il gioco e di creare spazi ha reso Veerman un punto di riferimento per la squadra olandese. Dopo il ritorno di Xavi, il giocatore ha trovato un nuovo ruolo nel centrocampo, dove la sua capacità di collegare le giocate è stata fondamentale. “Credo che la connessione con Frenkie sia stata molto buona”, ha detto Veerman, riferendosi a Frenkie de Jong, con il quale ha creato un legame importante. La sua performance contro la Grecia, con 114 tocchi di palla e un tasso di successo del 93%, ha confermato il suo valore.

Sebbene il giocatore abbia subito alcune critiche per alcuni errori in fase di gioco, il suo ruolo nella squadra olandese è stato riconosciuto. “Tecnicamente è ‘top’”, ha detto Xavi, che ha visto in Veerman un elemento chiave per la costruzione del gioco. La sua capacità di gestire il pallone e di creare spazi è un valore aggiunto per la squadra. “Con le sue qualità, non può permetterselo”, ha commentato Xavi, riferendosi ai momenti in cui Veerman ha perso il controllo del pallone. Tuttavia, il suo ruolo nella squadra olandese è stato confermato, e il suo contributo è stato riconosciuto come essenziale per la squadra.