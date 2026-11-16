La situazione in Nations League: un equazione complessa tra Paesi Bassi, Germania e Grecia

La Nations League si complica con un’equazione in cui Paesi Bassi, Germania e Grecia potrebbero finire in un triplice pareggio, mettendo in tensione la posizione di squadre come la Spagna. La situazione, resa complessa da regole UEFA, vede il gruppo A2 del torneo in bilico tra risultati che potrebbero determinare il passaggio ai quarti. La Spagna, dopo la sconfitta per 2-3 contro l’Inghilterra, si trova in seconda posizione nel gruppo, con un cammino che potrebbe essere complicato se non si riesce a vincere la fase finale del torneo.

Un gruppo in bilico tra Paesi Bassi, Germania e Grecia

Il gruppo A2, in cui si trovano Paesi Bassi, Germania e Grecia, si presenta come un’area di alta tensione. I Paesi Bassi, guidati da Xavi Hernández, si trovano in testa con 11 punti, ma la loro posizione è in bilico. La Germania, con 8 punti, e la Grecia, con la stessa quantità, mantengono vive le possibilità di raggiungere la vetta. La sconfitta di Serbia a zero, che ha reso il loro punteggio zero, ha messo in discussione la loro posizione, ma non ha eliminato le possibilità di un triplice pareggio.

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La normativa UEFA impedisce a due squadre del medesimo settore di affrontarsi nuovamente, il che significa che il cammino della Spagna, non essendo leader del gruppo, si basa su un sorteggio che potrebbe metterla di fronte a un campione di gruppo. La squadra inglese, però, è automaticamente fuori dal gioco, a causa di questa regola. La Spagna, quindi, dovrà affrontare un avversario che potrebbe essere il vincitore del gruppo A1, dove la Francia è già leader.

Le dichiarazioni di Xavi e Klopp

“Significa molto che torniamo a mostrare la nostra migliore faccia” ha detto Xavi Hernández, allenatore dei Paesi Bassi, dopo il successo contro la Grecia. Klopp, invece, ha espresso la sua attenzione verso la squadra olandese, dicendo: “Speriamo che domani possiamo frenare il loro gioco e poter essere noi stessi”. La situazione è ulteriormente complessa dal fatto che, in caso di triplice pareggio, il criterio di svolgimento sarà il differenziale di gol. La Grecia, con un differenziale negativo di -5, potrebbe trovarsi in una posizione difficile, mentre i Paesi Bassi hanno virtualmente assicurato il passaggio ai quarti. La Germania, invece, dipende da come si svilupperà il match contro i Paesi Bassi e dal risultato tra Grecia e Serbia.

La Nations League si presenta come un torneo in cui ogni risultato può cambiare la situazione. La Spagna, nonostante la sconfitta, ha ancora possibilità di raggiungere la fase finale, ma dovrà affrontare un avversario che potrebbe essere il vincitore del gruppo A1. La situazione in A2, con Paesi Bassi, Germania e Grecia, si presenta come un’equazione da risolvere, con un’incognita che potrebbe decidere il destino di molte squadre.