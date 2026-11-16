Coppa del Mondo sci alpino Gurgl 2026: programma, orari e dove vedere le gare

Gurgl 2026: programma e orari slalom, dove vedere in tv e streaming le gare di sci alpino.

La Coppa del Mondo sci alpino si svolgerà a Gurgl il 21 e 22 novembre 2026, con due gare di slalom, una femminile e una maschile, in programma rispettivamente alle ore 10:30 e 13:30. Le competizioni saranno visibili in diretta su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. L’evento, che segna l’ultima tappa prima della trasferta nordamericana, vede la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che ha vinto in maniera netta lo slalom sulle nevi finlandesi e si presenta come un avversario credibile per Marco Odermatt.

Programma e orari delle gare

Il calendario della Coppa del Mondo a Gurgl 2026 prevede due giorni di gare, con due manche per ciascuna disciplina. Sabato 21 novembre si terrà il primo slalom femminile, con la prima manche alle ore 10:30 e la seconda alle 13:30. Domenica 22 novembre, invece, si svolgerà il slalom maschile, con gli stessi orari. Le competizioni saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale delle gare, permettendo agli appassionati di seguire i momenti più importanti in tempo reale.

Pubblicità

Atleti in lizza e prestazioni recenti

La competizione vede la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui la tedesca Emma Aicher, che si è imposta in Finlandia davanti a Lara Colturi e Katarina Truppe. La sua prestazione ha messo in luce una crescente autorevolezza nella sua candidatura al trofeo generale. Inoltre, Lucas Pinheiro Braathen, brasiliano, ha vinto in maniera netta lo slalom sulle nevi finlandesi e si presenta come un avversario credibile per Marco Odermatt, il grande favorito. In casa Italia, Alex Vinatzer ha dimostrato una grande capacità di rimonta, raggiungendo il quinto posto dopo una strepitosa seconda manche a Levi, pur mancando il podio per soli 14 centesimi.

Il settore maschile, in attesa dell’inizio della stagione delle discipline veloci, sembra aver trovato un nuovo protagonista in Lucas Pinheiro Braathen, che potrebbe rivelarsi un avversario di grande spessore. Al contrario, la squadra italiana non ha riuscito a piazzare alcun atleta nei primi trenta, con Alex Vinatzer come unico elemento in grado di accendere la luce. La partecipazione al campo di gara tra i pali stretti è sempre di primissimo ordine, con molti atleti che possono puntare al bersaglio grosso in una singola giornata.

Informazioni utili per seguire le gare

Per seguire le gare in diretta, gli appassionati possono consultare la programmazione su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre per la versione streaming è possibile utilizzare RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport proporrà la diretta testuale delle gare, permettendo di seguire i momenti più importanti in tempo reale. Per rimanere aggiornati, è possibile aggiungere OA Sport come fonte preferita su Google e seguire le notizie su Google News. La Coppa del Mondo a Gurgl 2026 rappresenta un’occasione per assistere a gare di alto livello e seguire le prestazioni di atleti di fama internazionale.