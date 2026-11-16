Il Milan si sta interessando al talento gallese Leon Scarlett, 17enne esterno destro in forza al Queens Park Rangers (QPR), in Championship. Il ragazzo, classe 2009, è in cima alle preferenze del dirigente tedesco Markus Krosche, che si appresta a diventare il primo “colpo di mercato” in ottica finestra invernale 2027, con l’obiettivo di svolgere il ruolo di direttore tecnico. Il club rossonero deve guardarsi però dalla concorrenza dell’Eintracht Francoforte, ex club di Krosche, che ha già espresso interesse per il talento in crescita.

Un profilo promettente in crescita esponenziale

Leon Scarlett, noto per la sua duttilità e qualità tecniche, ha registrato cinque presenze in Championship, attirando l’attenzione di diversi osservatori. Il ragazzo, che può giocare su entrambe le fasce, ha vissuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi, tanto da essere diventato titolare nel QPR. Il talento gallese ha lasciato il settore giovanile dell’Arsenal nel 2025 per trasferirsi al QPR, dove ha conquistato il posto tra i professionisti.

Pubblicità

La sua carriera ha visto un percorso ricco di esperienze, tra cui più di 10 anni con la maglia dello Sporting Milano.

La sua carriera, però, non è partita da lontano: ha giocato per più di 10 anni con la maglia dello Sporting Milano, con risultati significativi come la vittoria del torneo Palumbo e un goal decisivo contro il Lugano. Il talento del QPR, però, non è l’unica opzione in campo. L’Eintracht Francoforte, ex club di Krosche, ha già espresso interesse per il ragazzo, creando una rivalità che potrebbe influenzare le decisioni del dirigente tedesco.

La nazionale e il futuro del Milan

Nonostante la giovane età, Leon Scarlett è già entrato nel giro della nazionale Under 21 del Galles, un ulteriore segnale del suo potenziale. Per il Milan, si tratta di un profilo da seguire in prospettiva, in linea con l’attenzione riservata ai talenti emergenti del panorama internazionale. Il club rossonero, con il suo piano di sviluppo, potrebbe puntare su un giocatore come lui, in grado di integrarsi in un progetto a lungo termine.

La sua duttilità e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rendono un’alternativa interessante per un’area di gioco in evoluzione.

Il talento del QPR, però, non è l’unica opzione in campo. L’Eintracht Francoforte, ex club di Krosche, ha già espresso interesse per il ragazzo, creando una rivalità che potrebbe influenzare le decisioni del dirigente tedesco. Il Milan, con la sua strategia di investimento in giovani talenti, dovrà agire in fretta per non perdere un’occasione importante. La situazione è in fase di sviluppo, e il prossimo passo potrebbe essere un’offerta concreta, ma per ora il ragazzo rimane in possesso del QPR, con il suo futuro ancora da scrivere. Leon Scarlett rappresenta un caso di crescita atletica e professionale che ha suscitato interesse in diversi ambiti. Il suo percorso, dal settore giovanile dell’Arsenal al QPR, dimostra una capacità di adattamento e una maturità che va al di là dell’età. Il Milan, con il suo piano di sviluppo, potrebbe trovare in lui un elemento chiave per il futuro, ma per ora il ragazzo rimane un prospetto da seguire con attenzione.

Leon Scarlett, 17 anni, esterno gallese in forza al QPR

Interessato dal Milan e da Krosche

Concorrenza dell’Eintracht Francoforte

Qualità tecniche e duttilità