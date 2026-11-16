Nathan Ngoy, classe 2003, originario del Congo, si sta affermando come una delle nuove colonne del Belgio, con un percorso che lo vede protagonista in campo nazionale e in squadre di alto livello. Il difensore, noto per la sua velocità e capacità di copertura, ha conquistato un posto fisso nella squadra nazionale, guidata da un allenatore esperto come Mechele. Il suo primo goal in campo internazionale, decisivo per la rimonta belga contro l’Italia, ha messo in luce le sue qualità e ha suscitato interesse anche al di fuori del Belgio.

Un talento in crescita

Ngoy, che ha giocato con i Diavoli Rossi sotto la guida di Garcia e Van Bommel, si è distinto per la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti. La sua carriera ha visto un’evoluzione rapida, con prestazioni significative in Ligue 1, dove ha segnato la sua prima rete in squadra, contribuendo alla vittoria del Lille contro il Rennes. Il suo ruolo di centrale, spesso affiancato da Alexsandro, ha reso la difesa del Lille uno dei punti di forza della squadra.

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La sua performance contro l’Italia ha messo in luce le sue qualità.

La sua partita contro l’Italia, in cui ha segnato il goal che ha completato la rimonta belga, ha suscitato interesse anche in Italia. Il Belgio, dopo la fine del ciclo di Kompany, Vertonghen e Alderweireld, sta cercando di ricostruire la sua difesa, e Ngoy sembra essere una delle chiavi per questa nuova generazione. Il suo talento e la sua maturità lo hanno reso un obiettivo per club di alto livello, tra cui il Milan, che ha espresso interesse per il giocatore.

Il mercato e le opportunità

Il Milan, in cerca di rinforzi per la difesa, ha messo gli occhi su Ngoy, che si trova in un momento di forte crescita. Il giocatore, attualmente in prestito al Lille, ha un valore stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro, con proiezioni che potrebbero portarlo a toccare i 40 milioni entro l’estate. Il club italiano non è l’unico interessato: club come Newcastle e Aston Villa seguono le sue prestazioni con attenzione.

Il Milan potrebbe fare un passo importante nel mercato.

Il rapporto tra Milan e Lille è stato finora positivo, con operazioni come quelle che hanno portato in rossonero Leao e Maignan. La presenza in rosa di giocatori belgi come De Winter e Moreira potrebbe favorire i contatti tra i due club, con l’obiettivo di portare Ngoy in Serie A. Il talento del difensore, insieme alla sua maturità, lo rende un’alternativa interessante per un club che cerca di rafforzare la sua difesa. Con il Mondiale 2026 alle porte e la Nations League in programma, Ngoy si trova in una posizione privilegiata per proseguire la sua crescita. Il suo percorso, iniziato con i Mondiali 2006 e portato avanti con la sua passione per il calcio, lo ha portato a diventare un punto di riferimento per il Belgio. Il suo futuro sembra essere legato a club di alto livello, e il Milan potrebbe essere il prossimo passo nella sua carriera.