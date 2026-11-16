Caprile: “Mi davano del basso e grasso, Conte se la prese con me”

Le critiche e la determinazione di un portiere

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha rivelato durante un’intervista al Corriere della Sera come abbia affrontato le critiche durante la sua carriera, soprattutto al Napoli. “Mi davano del basso e grasso”, ha detto, spiegando come alcuni allenatori lo avessero visto come un giocatore non all’altezza. Queste parole, però, non hanno spento la sua passione per il calcio. Caprile ha sottolineato come la sua determinazione lo abbia portato a ritrovare la strada giusta grazie a due allenatori di portieri, Bressan e Squizzi, che lo hanno aiutato a comprendere l’importanza del sacrificio.

Un’esperienza al Napoli che ha lasciato segni

Caprile ha ricordato come, durante la sua esperienza al Napoli, l’allenatore Maurizio Sarri, noto per la sua durezza, lo avesse criticato per la sua posizione in campo. “Conte se la prese con me perché me ne andai dal Napoli”, ha spiegato, riferendosi al periodo in cui aveva deciso di lasciare la squadra. A 23 anni, Caprile aveva una gran voglia di giocare, ma la mancanza di partite lo aveva messo in crisi. L’allenatore aveva preferito Alex Meret, e Caprile ha riconosciuto che questa scelta fosse giusta, anche se per lui era stato un momento difficile. Caprile ha dimostrato che la forza non si misura solo sul campo, ma anche nella capacità di resistere alle critiche.

Caprile ha anche parlato del suo lavoro in campo, sottolineando come non valuti solo la parata, ma anche la fortuna. “Quattro partite su 11 senza prendere gol? Non valuto solo la parata. Quella dipende anche dalla fortuna”, ha spiegato, mostrando una consapevolezza del suo ruolo.

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La sua carriera è stata segnata da momenti di crisi e di riscatto.

Nonostante le critiche e le difficoltà, Caprile ha continuato a credere in se stesso. “Voglio zittire le persone che, da piccolo, non avrebbero scommesso un centesimo su di me”, ha detto, mostrando la sua determinazione. Il portiere ha anche parlato della sua cittadinanza albanese, ottenuta per le origini di Emily, la sua compagna. “Se da questo potrà nascere qualcosa, non lo so. A oggi nessuno della federazione ha bussato alla porta”, ha concluso, mostrando una certa attesa ma anche una grande pazienza.

Un futuro che dipende solo da lui

Caprile ha espresso la sua convinzione di meritare la Nazionale, ma ha anche riconosciuto che tutto può cambiare. “Credo di essere al livello da meritarmi la Nazionale, lo sto dimostrando. Ma so che tutto può cambiare e che devo concentrarmi solo su ciò che dipende da me”, ha detto. Il portiere ha anche ricordato come, da giovane, avesse perso di vista la strada, ma grazie a due allenatori, fosse riuscito a ritrovare il suo cammino.

Un’esperienza di vita fuori dal calcio

Caprile ha parlato anche del periodo in cui aveva perso di vista la strada, spiegando come, a 15 o 16 anni, avesse vissuto una vita fuori dal calcio. “Gli amici, le feste, le ragazze, qualche stupidata”, ha detto, mostrando come il calcio non fosse l’unica parte della sua vita. Tuttavia, grazie a due allenatori, fosse riuscito a ritrovare la strada giusta e a comprendere l’importanza del sacrificio. Caprile ha dimostrato che il calcio è fatto di sacrifici e di determinazione.