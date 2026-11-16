Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha svelato un talento inaspettato durante un’intervista a La Volta Buona. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue esibizioni a Ballando con le Stelle, la 38enne ha rivelato di canticchiare a casa, un lato del suo carattere poco conosciuto. L’occasione è arrivata grazie a Domenico Marocchi, inviato del programma, che ha intercettato le sue parole e ha svelato un’altra faccia della sua personalità. La Bocchi, però, ha mantenuto una posizione chiara e risoluta riguardo a un’idea romantica che è emersa durante la conversazione.

Un talento nascosto che si mostra

Durante un colloquio, Marocchi ha espresso l’interesse per le voci che circolavano dietro le quinte. «Mi hanno detto che sai anche cantare molto bene», ha iniziato il giornalista, incuriosito. Noemi, però, ha risposto con modestia: «Non diciamo che so cantare, non facciamo girare ‘ste voci. Sono intonata». Quando gli è stato chiesto se canta a casa, ha confermato: «Sì, sì, canto sempre, mi sfogo col canto, però ripeto sono intonata». Il canto, quindi, non è un’altra passione, ma un modo per sfogarsi, un’abitudine che si è sviluppata nel tempo.

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Il canto è un’abitudine, non un’altra passione. La Bocchi ha chiarito che non si tratta di un talento ufficialmente riconosciuto, ma di un’attività privata, un modo per esprimersi. Il ballo, invece, è il suo punto forte, il motivo per cui è entrata nel mondo dello spettacolo. La sua carriera, però, non si limita al ballo: il canto è un’altra forma di espressione che la 38enne ha scoperto e coltivato.

Una serenata che non convince

Dopo aver scoperto la sua passione per il canto, Marocchi ha immaginato una scena romantica: una serenata a Francesco Totti, magari al Colosseo. L’idea, però, non ha trovato alcun entusiasmo da parte di Noemi. «Io una serenata a Totti? La serenata la donna all’uomo no», ha dichiarato con fermezza. La Bocchi, pur essendo la compagna dell’ex capitano della Roma, ha rifiutato categoricamente l’idea, mantenendo una posizione chiara e risoluta. Noemi Bocchi non vuole una serenata per Totti. La sua relazione con l’ex calciatore, pur essendo al centro dell’attenzione, rimane un tema delicato. La Bocchi, però, non si limita a essere una compagna: è una donna che sa esprimersi, che ha talento e che non si fa mai prendere in giro. Il suo talento, seppur non ufficialmente riconosciuto, è un altro aspetto del suo essere.

Con la sua sincerità e la sua capacità di sorprendere, Noemi Bocchi continua a essere una figura di interesse. Il suo talento, seppur non ufficialmente riconosciuto, è un altro aspetto del suo essere. Il ballo è il suo punto forte, ma il canto è un’altra forma di espressione che la 38enne ha scoperto. La sua storia, però, non si ferma lì: è sempre in movimento, sempre in cerca di nuove sfide e nuove opportunità.

Noemi Bocchi ha rivelato di cantare a casa.

Ha rifiutato una serenata a Francesco Totti.

Il canto è un lato poco conosciuto del suo carattere.

La Bocchi, però, non si limita a essere una compagna: è una donna che sa esprimersi, che ha talento e che non si fa mai prendere in giro. Il suo talento, seppur non ufficialmente riconosciuto, è un altro aspetto del suo essere. Il ballo è il suo punto forte, ma il canto è un’altra forma di espressione che la 38enne ha scoperto. La sua storia, però, non si ferma lì: è sempre in movimento, sempre in cerca di nuove sfide e nuove opportunità.