Romelu Lukaku si ritira dal Belgio: “16 anni incredibili, sono in pace con la mia decisione”

Romelu Lukaku ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale belga, dopo 16 anni di appartenenza alla squadra. L’attaccante, classe 1993, ha condiviso un messaggio su Instagram in cui ha espresso la sua gratitudine e la sua pace con la decisione presa. “16 anni incredibili, sono in pace con la mia decisione” ha scritto, concludendo il suo percorso con i Red Devils. Lukaku, che ha vestito la maglia del Belgio in quattro Mondiali e tre Europei, ha ringraziato i tifosi, i compagni di squadra e gli allenatori che hanno contribuito al suo cammino.

Un’esperienza unica e intensa

Lukaku ha ricordato come il suo viaggio con la nazionale belga abbia iniziato nel marzo 2010, quando aveva appena 16 anni. Da allora, ha vissuto emozioni intense, partecipando a importanti competizioni internazionali e contribuendo al successo della squadra. Il giocatore, attualmente in prestito al Fenerbahce, ha espresso il suo orgoglio per aver rappresentato il Belgio in diverse occasioni, tra cui Mondiali e Europei. Non dimenticherò mai quei momenti ha scritto, sottolineando l’importanza delle sue esperienze con la squadra.

Pubblicità

Un record di reti e una carriera di successi

Lukaku è il miglior marcatore della storia del Belgio con 94 reti e il terzo per presenze, con 135 partite giocate. Inoltre, è il miglior marcatore dei Red Devils per quanto riguarda i Mondiali (8 reti), gli Europei (6 reti) e la UEFA Nations League (10 reti). Il suo contributo alla squadna nazionale è stato fondamentale, anche se la sua ultima apparizione in campo è avvenuta durante la fase a gironi della UEFA Nations League, dove ha rimasto in panchina per 90 minuti.

Il ritiro di Lukaku si colloca nel contesto di altri grandi addii internazionali, come quelli di Cristiano Ronaldo dal Portogallo e della Pulce dall’Argentina. La sua scelta, però, è stata accompagnata da un messaggio di gratitudine e di pace, che ha rafforzato il legame con la sua nazionale. È stato incredibile. È stato piacevole. Lukaku, che ha giocato per diverse squadre in Italia, ha espresso il suo apprezzamento per i compagni di squadra e per chi lo ha supportato lungo il suo percorso. Con il ritiro, Lukaku chiude un capitolo importante della sua carriera, ma non del suo legame con il calcio. Il suo messaggio ha rafforzato l’idea che il calcio non è solo una professione, ma un’esperienza che lascia un segno profondo. Il suo viaggio con la nazionale belga è stato un’esperienza unica, che continuerà a essere ricordata per anni.