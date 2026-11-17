Il Barça ha completato in modo rapido il fichaje di Killian Hayes, base francese di 25 anni e 1,96 metri, che non ha trovato spazio nella NBA questa stagione. Il giocatore, attualmente in squadra con i Kings, ha firmato un accordo con il club catalano, che lo considera una soluzione per migliorare la sua posizione esterna. La decisione è arrivata in un momento in cui il club cerca di risolvere le mancanze fisiche in questa area, con giocatori come Kevin Punter, Umoja Gibson e Juan Núñez che non hanno ancora trovato la piena forma.

Un talento non sfruttato in NBA

Killian Hayes, nato in Florida ma con nazionalità francese, ha giocato sei stagioni in NBA, passando per Pistons, Nets e Kings. Nonostante sia stato selezionato al settimo posto nel draft 2020, il giocatore non ha mai mostrato il potenziale che si aspettava. Nella stagione precedente, i suoi dati sono stati di 5,5 punti, 2,3 rimbalzi e 3,5 assistenze in 17,7 minuti, su 23 partite. Con un totale di 239 partite nella competizione statunitense, ha segnato 7,9 punti con un tasso di successo al tiro del 28,0% in triple.

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Il Barça ha agito in modo rapido per chiudere l’operazione, riconoscendo il potenziale di Hayes e la sua capacità di integrarsi nel gruppo. Il giocatore, che ha giocato in un ambiente competitivo in NBA, potrebbe portare una freschezza e una leadership necessarie al Barça, che sta cercando di migliorare la sua posizione in Euroliga. La sua esperienza e le sue qualità tecniche potrebbero fare la differenza in una squadra che sta cercando di rafforzare la sua difesa e l’attacco esterno.

Un ritorno a casa per il giocatore

Hayes, che ha sempre avuto un legame con l’Europa, dove si è formato al Cholet francese, ha scelto di tornare in patria. Il club catalano ha visto in lui un’alternativa per migliorare la sua posizione esterna, un ruolo in cui ha dimostrato capacità di gioco, difesa e visione. L’accordo include una clausola di uscita che gli permetterà di tornare in NBA, se necessario. Il giocatore, che ha rifiutato altre offerte durante l’estate, ha deciso di dare il passo decisivo con il Barça. Il Barça ha agito in modo rapido per chiudere l’operazione, riconoscendo il potenziale di Hayes e la sua capacità di integrarsi nel gruppo. Il giocatore, che ha giocato in un ambiente competitivo in NBA, potrebbe portare una freschezza e una leadership necessarie al Barça, che sta cercando di migliorare la sua posizione in Euroliga. La sua esperienza e le sue qualità tecniche potrebbero fare la differenza in una squadra che sta cercando di rafforzare la sua difesa e l’attacco esterno.

Killian Hayes, base francese, firma con il Barça dopo la stagione in NBA.

Il giocatore ha giocato per Pistons, Nets e Kings in NBA.

Il Barça cerca di migliorare la sua posizione esterna con l’arrivo di Hayes.

Il giocatore ha rifiutato altre offerte durante l’estate, scegliendo di dare il passo decisivo con il Barça. La sua decisione rappresenta un passo importante per il club, che cerca di risolvere le sue mancanze in una posizione chiave. Il giocatore, che ha sempre avuto un legame con l’Europa, ha scelto di tornare a casa, sperando di trovare un ambiente in cui poter sviluppare al massimo il suo potenziale.