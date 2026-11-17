La sconfitta di 5-0 contro l’Allemagne ha scatenato una reazione di indignazione in Paesi Bassi, con commenti duri e autocrítica da parte dei giocatori e degli ex calciatori. La partita, giocata a Berlín, ha visto i Paesi Bassi subire un’umiliazione che ha suscitato un’ondata di critiche sia verso il tecnico che verso i giocatori. Rafael Van der Vaart, ex capitano della nazionale, ha espresso la sua frustrazione con parole forti, accusando i compagni di non aver dato il loro meglio.

Reazioni dure e autocrítica dei giocatori

Denzel Dumfries, uno dei laterali della squadra, ha riconosciuto i propri errori dopo la partita. “Retrocedo troppo, dando troppo spazio”, ha detto il difensore, ammettendo di aver permesso ai giocatori avversari di segnare con troppa facilità. L’autocrítica di Dumfries è stata accompagnata da un’analisi del gioco, con Van der Vaart che ha sottolineato come i giocatori non abbiano dato il loro meglio. “Se vedete come caminano, è come se si fossero fatti pipì sui pantaloni e portassero un sacco di patate”, ha commentato l’ex calciatore, riferendosi al modo in cui i giocatori si sono comportati durante la partita.

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Accuse e responsabilità collettive

Van der Vaart ha anche indicato specifici giocatori come causa del disastro, tra cui Denzel Dumfries, che ha permesso ai rivali di segnare con troppa facilità. Tuttavia, l’ex calciatore ha chiarito che il problema non è stato solo individuale, ma collettivo. “Quando vedete Veerman fallire un pallone dopo l’altro e Reijnders commettere errori ripetuti, capite che è un problema di squadra”, ha detto. L’attacco di Van der Vaart ha suscitato reazioni forti, ma anche un certo consenso tra i tifosi, che hanno visto un’immagine di squadra disorganizzata e priva di energia.

La sconfitta ha messo in luce i problemi di concentrazione e di coordinazione della squadra, con molti giocatori che sembravano stanchi e senza chispa. “Se potessi nominare qualcuno, lo farei, ma la verità è che è stato un disastro totale”, ha concluso Van der Vaart, rafforzando l’idea che la responsabilità sia condivisa. La reazione del pubblico e dei giocatori ha messo in evidenza la necessità di un miglioramento immediato, sia in termini di preparazione che di spirito di squadra. La sconfitta contro l’Allemagne rappresenta un momento di riflessione per la squadra di Xavi Hernández, che dovrà affrontare le critiche e trovare una soluzione per tornare a competere a livello internazionale. La reazione dei giocatori e degli ex calciatori ha dimostrato che la situazione non è solo un problema tecnico, ma anche un problema di mentalità e di leadership all’interno della squadra.