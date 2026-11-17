Un weekend di risultati in Serie C

La quattordicesima giornata di Serie C si è chiusa con due importanti vittorie: il Sorrento ha superato il Monopoli e si è piazzato al terzo posto, mentre il Perugia ha subito una sconfitta in casa contro la Torres. La gara tra i due club campani ha visto un inizio intenso, con un episodio di tensione che ha messo in discussione la sicurezza del campo.

Il Sorrento, allenato da Vincenzo Maiuri, ha aperto le danze al 11′ grazie al rigore trasformato da Starita, dopo un comportamento violento di Raffaele Pucino che ha portato all’espulsione. La squadra ha continuato a dominare, portando a casa la vittoria con il contributo di Luca Crecco, che ha siglato il raddoppio al 20′. La partita ha visto un momento di grande tensione al 27′ della ripresa, quando un tifoso è caduto dalla balaustra e ha richiesto soccorso. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma si trova in condizioni stabili.

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Un episodio drammatico ha interrotto la partita

La situazione si è complicata al 27′ della ripresa, quando un tifoso è caduto dalla balaustra che divide la tribuna dal terreno di gioco. L’arbitro ha sospeso la gara per circa un minuto per permettere i soccorsi. L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Potenza, ma si trova in condizioni tutto sommato buone, come ha confermato l’ufficio stampa del Sorrento. L’episodio ha creato un clima di nervosismo tra i tifosi e gli operatori.

La squadra del Sorrento ha continuato a dominare, sfruttando la superiorità numerica e la qualità dei giocatori. Il Monopoli, pur tentando di reagire, non è riuscito a trovare il pareggio, anche se il finale ha visto un tentativo di Parravicini che ha fallito. La vittoria ha portato il Sorrento a 23 punti, piazzandolo al terzo posto in classifica, mentre il Monopoli si ferma a quota 20, in ottava posizione.

Perugia sconfitto in casa dalla Torres

Nel girone B, il Perugia ha subito una sconfitta in casa contro la Torres, che ha approfittato della superiorità numerica per portare a casa i tre punti. La partita, giocata al “Curi”, ha visto un primo tempo intenso, con un’azione di qualità che ha portato al vantaggio della Torres grazie alla rete di Francesco Corsinelli, bravo a finalizzare l’assist di Zecca.

La squadra di Aimo Diana ha visto esporsi un problema di gestione del gioco, con un episodio di proteste che ha portato all’espulsione del tecnico. La Torres, grazie a questa vittoria, si piazza a quota 25, in zona playoff, mentre il Perugia si trova in difficoltà. Corsinelli, con la sua rete, ha messo in luce la sua importanza nella squadra.

Un risultato che mette in discussione la posizione del Perugia

La sconfitta del Perugia ha messo in evidenza le difficoltà della squadra, che non riesce a trovare la continuità necessaria per rimanere in zona play-off. La Torres, invece, ha dimostrato di essere una squadra in crescita, in grado di sfruttare le situazioni di superiorità numerica e di giocare con una certa coerenza.

Con la vittoria del Sorrento e la sconfitta del Perugia, la Serie C ha visto un weekend di risultati che hanno cambiato le dinamiche delle classifiche. Il Sorrento, con 23 punti, si piazza al terzo posto, mentre la Torres si avvicina alla zona playoff. La prossima giornata sarà cruciale per stabilire le posizioni finali.